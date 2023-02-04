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Avrupalı lider: Türkiye yaptırımları delmek için kullanılıyor

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ABD ve AB, Rusya'ya yaptırımlar konusunda Türkiye'ye baskıyı artırırken Baltık ülkesi Letonya'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi.
Avrupalı lider: Türkiye yaptırımları delmek için kullanılıyor

Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, tüccarların “Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarından kaçmak için Türkiye, Kazakistan ve Ermenistan’ı kullandığını” söyledi.

Karins, Estonyalı ve Litvanyalı mevkidaşlarıyla Estonya’nın başkenti Tallin’de bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye'ye değindi. Ortak basın toplantısında konuşan Karins, “Verilere bakarsak Kazakistan, Ermenistan ve Türkiye gibi ülkelerin ticaretinin belirli alanlarda çok fazla arttığını görüyoruz. Tüccarların, bu ülkelerin yaptırımlara uymamaları nedeniyle malları Rusya’ya yeniden gönderdikleri gayet açık görülüyor” dedi.

Giderek sıkılaşan yaptırımlardan kaçınmaya çalışan şirketlere boşluk tanınmaması gerektiğini kaydeden Letonya lideri, bu amaçla Türkiye gibi ülkelerin yaptırımlara katılmaya ikna edilmesi ve Avrupa'nın birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

ABD ve AB, son dönemde Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda Türkiye'ye baskıyı giderek artırıyor.

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