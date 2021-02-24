  • BIST 1.514
  • Altın 413,578
  • Dolar 7,1194
  • Euro 8,6555
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKA16 pozitif vaka...Vakalar bölge bölge açıklandı...

Avunduk: KKTC’de sanayinin ihtiyaç duyduğu destek üzerine konuştuk

» »
Avunduk, “Özellikle ülkemizdeki sanayinin gelişmesiyle ve ihracatın gelişmesiyle ilgili sanayicilerin ihtiyaç duyduğu Türkiye Cumhuriyeti katkı ve desteklerinin neler olabileceği konusu üzerinde konuşuldu, tartışıldı” dedi. 
Avunduk: KKTC’de sanayinin ihtiyaç duyduğu destek üzerine konuştuk

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği tarafından oluşturulan Ekonomik Örgütler Platformu üyeleri, Ankara’da, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştüler.

Oldukça yoğun geçen temaslar sonrası görüşlerini BRT’ye aktaran Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Külliye’de gerçekleşen toplantıda her sektörün kendi sorunlarıyla birlikte Covid’in getirmiş olduğu ekonomik durumla ilgili görüşlerini ortaya koyduklarını, Eylül ayında çevrimiçi yapılan görüşmede konuşulan konuların, esasen biraz daha gelişmiş halini görüştüklerini ve fikirlerini anlattıklarını belirtti. Avunduk, aşı programlaması ile ilgili kendilerinin de çok yoğun çalıştıklarını, Türkiye Cumhuriyeti’nin aşı programlama ile beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkının da aynı paralelde yoğun çalışmalar içerisinde olduklarını aktararak, önümüzdeki günlerde bununla ilgili gelişmeleri hep birlikte takip edeceklerini söyledi.

Avunduk, Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üretime dayalı ihracat odaklı bir ekonomik yapının gelişmesi için reel sektör odaklı düşünülmesi gerektiğini, reel sektörün ihtiyacı olan konuları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a aktardıklarını söyledi.

Avunduk, “Özellikle ülkemizdeki sanayinin gelişmesiyle ve ihracatın gelişmesiyle ilgili sanayicilerin ihtiyaç duyduğu Türkiye Cumhuriyeti katkı ve desteklerinin neler olabileceği konusu üzerinde konuşuldu, tartışıldı” dedi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avunduk: KKTC’de sanayinin ihtiyaç duyduğu destek üzerine konuştuk24 Şubat 2021 Çarşamba 10:21
  • Görevden alma ve atamalar devam ediyor!24 Şubat 2021 Çarşamba 10:16
  • Lefkoşa Surlariçi'nde bir cafenin önünde kahve içen 7 gence yasal işlem24 Şubat 2021 Çarşamba 09:48
  • Dikkat elektrik kesintisi olacak!24 Şubat 2021 Çarşamba 09:45
  • Ekonomik Örgütler Platformu'ndan Oktay görüşmesi sonrası açıklamalar24 Şubat 2021 Çarşamba 09:43
  • UBP MYK bugün toplanıyor24 Şubat 2021 Çarşamba 09:40
  • Çağıner:''Uzun süre sonra kendimi işe yarar hissettim''24 Şubat 2021 Çarşamba 09:27
  • KTÖS: “AB’den gelecek olan aşıları Tatar engelliyor.”24 Şubat 2021 Çarşamba 09:22
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 24 Şubat Çarşamba)24 Şubat 2021 Çarşamba 09:12
  • Denktaş:Sanatçının sesi şimdi yükselmezse, hep birlikte sanatın nasıl üretkenliğini kaybedeceğini hep birlikte izleriz.23 Şubat 2021 Salı 22:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti