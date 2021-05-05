  • BIST 1.420
  • Altın 477,459
  • Dolar 8,3261
  • Euro 9,9948
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA45'i yerel 64 pozitif vaka...En çok vaka Girne'de...

Aytuğ pozitif,Başbakan Saner temaslı

» »
Aytuğ pozitif,Başbakan Saner temaslı
Aytuğ pozitif,Başbakan Saner temaslı

SES KIBRIS Genel Yayın Yönetmeni Aytuğ Türkkan’ın corona virüs testi pozitif çıktı… Türkkan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Kötü haber tez yayılırmış…

En başta söyleyim, çok iyiyim, hiçbir sağlık sorunum yok… Sadece testim pozitif…

Ne gerekirse de yapılıyor…

Sayın Başbakan Ersan Saner ile bugün bir canlı yayın yaptığımız için konu çok daha büyüdü…

Bugünkü programda maske de takmıştım, zira Sayın Başbakan Cenevre’den gelmişti… Ama ne iş oldu ki, benden dolayı Sayın Saner temaslı oldu…

Sadece Sayın Saner değil, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve KTEZO Koordinatörü Hürrem Tulga da programlardan dolayı temaslı oldu..

Umarım hiçbir isimde bir sıkıntı yaşanmaz ve testleri pozitif olmaz…

Temaslı isimlerini Sağlık Bakanlığı’na verdim ama elbette unuttuğum isimler olabilir… Pazardan bu yana benle kapalı bir ortamda 15 dakikadan fazla temas etmiş birileri varsa lütfen gerekli işlemleri yapsın..

Yukarıda da dediğim gibi sağlığım gayet iyi rutin bir kontrol sonrasında testin pozitif olduğunu öğrendim, o nedenle herkese tavsiyem sürekli PCR testlerini yaptırmalarıdır. Yoksa semptomsuz gezip çok daha fazla insana bu belayı bulaştırabilirsiniz

Bu arada her şeyi düşünürdüm de kendi kendimin haberini yapacağımı düşünmezdim… Ama bu dönem de demek ki böyle bir dönem..

Ekip arkadaşlarım da birinci derece pozitif olduklarından belki bir süre canlı yayınlarımızı yapamayabiliriz ama www.seskibris.com sayfasında daha da bol haberlerle birlikte olmaya devam edeceğiz…

Bu satırları yazarken telefonlar durmuyor, herkesin ilgisine çok teşekkür ederim…

Sağlık durumumla ilgili düzenli bilgiler paylaşacağım…

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Geçitkale Belediye Başkanı Öztaş: Geçitkale Havaalanı’nın isminin değiştirilmesine karşıyız05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:30
  • Eminoğlu ve Özbekoğlu cezayı fazla bulup istinafa başvurdu05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:16
  • Gürcafer: Laf çok icraat yok. Utanıyorum ama yine sınıfta kaldık05 Mayıs 2021 Çarşamba 17:49
  • KTMMOB:Yakıt Değişim Projesi’nde görev yapan personelin sözleşmeleri yenilenmedi05 Mayıs 2021 Çarşamba 17:33
  • ‘Ev İçi Şiddet Yasası’ 23 haftadır Meclis’te ivedilik oylaması için bekliyor!05 Mayıs 2021 Çarşamba 17:26
  • Sağlık Bakanlığı’ndan Covid 19 ile ilgili “1111” numaralı iletişim merkezi05 Mayıs 2021 Çarşamba 17:23
  • Tatar: “Kıbrıslı Türklere seçme hakkı ivedi bir şekilde verilmeli”05 Mayıs 2021 Çarşamba 17:16
  • Saner: Rum tarafı dünyaya Kıbrıs sorunu 1974’ten sonra başlamış gibi aksettiriyor05 Mayıs 2021 Çarşamba 17:06
  • Trafik Kazası: Biri Çocuk Üç Kişi Yaralandı05 Mayıs 2021 Çarşamba 17:01
  • KTMMOB'den Kıb-Tek açıklaması05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti