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Bafra'da hırsızlık

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Bafra'da hırsızlık
Bafra'da hırsızlık

25.09.2023 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Bafra’da faaliyet gösteren restoran içerisinde bir şahıs tarafından unutulan kablosuz cep telefonu kulaklığı çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen F.M.O. (K-19) tespit edilerek tutuklanmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında ayrıca, F.M.O’nun ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

 

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