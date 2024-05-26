Bafra'da trafik kazası

26.05.2024 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Bafra Halk Plajı Yolu üzerinde, Batuhan ÇENBER (E-28) 253 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HG 623 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve kaldırım üzerinde bulunan oturma bankına çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Batuhan ÇENBER tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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