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Bağımsızlık Yolu Meclis Önünde Eylem Ve Basın Açıklaması Yaparak Emekçi Kesimin Yapacağı Tüm Eylem Ve Grevlere Destek Belirtti

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Bağımsızlık Yolu, ileri sürdüğü “pandemi ve ultra-zenginlerden yana uygulanan ekonomi politikaları” nedeniyle emekçilerin yaşadığı sorunları dile getirmek için Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yaptı.
Bağımsızlık Yolu Meclis Önünde Eylem Ve Basın Açıklaması Yaparak Emekçi Kesimin Yapacağı Tüm Eylem Ve Grevlere Destek Belirtti

Bağımsızlık Yolu, ileri sürdüğü “pandemi ve ultra-zenginlerden yana uygulanan ekonomi politikaları” nedeniyle emekçilerin yaşadığı sorunları dile getirmek için Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yaptı.

Bağımsızlık Yolu ayrıca, bu hafta içerisinde emekçi kesimlerin yapacağı tüm eylemlere de destek vereceğini açıkladı.

Hazırlanan basın açıklamasını Parti Meclisi Üyesi Av. Cansu Nazlı okudu.

Nazlı, pandemi sürecinde birçok emekçinin işsiz kaldığını, yüzlerce işletmenin kapandığını, birçok işyerinin küçüldüğünü, kamu emekçilerinden defalarca kesintiler yapıldığını, emekliler dahil tüm maaşlı kesimlerin hayat pahalılığı hakkının gasp edildiğini, buna karşın hiç bedel ödemeyen ve saçının teline dokunulmayan bir “ultra-zenginler” kitlesinin bulunduğunu savundu.

Merkez Bankası verilerinin de pandemi zamanında söz konusu “ultra-zenginlerin” mevduatlarındaki hesap artışlarını ortaya koyduğunu belirten Nazlı, Meclis içi muhalefetin emekçi sınıfından yana çıkış yapmak yerine, vergi dahi vermeyen, kredi borçlarını ödemeyen bu ultra zengin sınıfından borç alıp daha sonra faiziyle geri ödeyip servetlerine servet kattıklarını ifade etti.

Nazlı, “İçinde bulunduğumuz koşulları tersine çevirmek, krizi emekçilerin kapısının önünden ultra zenginlerin eşiğine taşımakla mümkündür. Özel sektörde sendikasız işçi çalıştırmanın yasaklanması, asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi ve Servet Vergisi uygulaması ile sosyal devlet mekanizmalarının ayağa kaldırılması dışında bir geleceğimiz yoktur. Bu da emekçi sınıfların birliği, örgütlülüğü ve eylemliliği ile mümkündür” ifadelerini kullandı.

Hükümet uygulamalarını alkışlarla protesto eden eylemciler, eylemi “Servet Vergisi Hemen Şimdi” sloganıyla tamamladı.

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