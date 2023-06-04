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Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy, Taşkınköy Bölge Halkı İle Buluştu

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Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy, Taşkınköy Bölge Halkı İle Buluştu
Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy, Taşkınköy Bölge Halkı İle Buluştu

Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Ersoy, Lefkoşa Taşkınköy Bölgesi’nde bulunan Taşkınköy Spor Kulübü’nde bölge halkı ile buluştu. Buluşmada halka parti politikalarını anlatan Ersoy, amaçlarının emekten ve emekçiden yana talepleri meclise taşımak olduğunu belirtti.

Ersoy, son dönemlerde eğitim sisteminde yaşanan sorunlarda, kamusal, nitelikli, ücretsiz eğitimin tek çara olabileceğine vurgu yaparak, kamusal kaynakların özel okul patronlarına aktarıldığını, kamusal okulların da geri bırakıldığını anlattı. Ücretsiz eğitimin anayasal hak olduğuna vurgu yapan Ersoy, sağlıkta da ayni problemin yaşandığına dikkat çekti. Bağımsızlık Yolu’nun kamusal eğitim, sağlık, ulaşım, enerji ve barınmayı savunduğunu söyleyen Ersoy, mecliste bulunan rejim partilerinin tam tersi politikalar izlediğini ifade etti.

 

Ersoy, kamusal olanı güçlendirmek için kaynak önerilerinin de ultra zenginlerden alınacak olan servet vergisi olduğunu anlattı. Ersoy, emekçinin alın teri üzerinden kazanılan servetin halka geri dönmediğini söyledi. Ersoy, ülkemize tahmin ettiğimizden çok daha büyük zenginliğin var olduğuna işaret ederek, gerekli kaynak ultra zenginlerin yatları, katları, özel uçakları, şişkin banka hesapları ve dokunulmadan duran servetlerinde mevcuttur dedi.

 

Halkın kanayan yarası enerji konusuna da önerilerini anlatan Ersoy, AKSA’nın derhal kamulaştırılacağını ve Kıb-Tek’in özerk bir yapıya kavuşturulacağını söyledi. Ayrıca hane halkları için konutlarda 0-250 kws tarifeye kadar elektrik tüketiminin ücretsiz olmasını savunduklarını dile getirdi.

 

Artan döviz ve ev fiyatlarından yakınan halka, sosyal konut taleplerini anlatan Ersoy, güvenli, ekolojik ve ekonomik sosyal konut projelerini geçirme taleplerini anlattı. Asgari ücretin artan döviz ve zamlar karşısında eriyip gittiğinden de bahseden Ersoy, asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi mücadelelerinin olduğunu söyledi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun asgari ücretliyi temsil etmediğini de vurgulayan Ersoy derhal komisyonun lağvedilmesini savunduklarını dile getirdi.  

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