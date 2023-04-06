Bağırsak sağlığınızı gösteren dört önemli işaret

ABD'de yaşayan bir bağırsak hastalıkları uzmanı, dışkılama sürecinize göre sağlıksız bağırsak hareketleri yaşıyor olabileceğinizin dört işaretini ortaya çıkardı.

ABD’deki NYU Langone Health’te gastroenterolog Dr. Roshini Rajapaksa, dışkınızın size sağlığınızın durumu hakkında neler söyleyebileceğini ayrıntılı olarak açıkladı.

Farklı renkli dışkıların çeşitli anlamlara geldiğini ve hatta ciddi bir şeyin uyarı işareti olabileceğini ekleyen Dr. Roshini, bakterilerden ve yardımcı organizmalardan oluşan bağırsak mikrobiyomunun sağlığınızın her yönünü etkileyebileceğini söyledi.

RENGİ, SÜRESİ HEPSİ ÖNEMLİ

Dr. Roshini, bağırsak sağlığına yönelik dikkat edilmesi gereken dört uyarısı ise şu şekilde sıralandı…

1. Düzenli bir şekilde tuvalete çıkabilmek… Roshini, her gün olmasa da 3 günde 1 düzenli olarak tuvalete çıkanların da sürecinin normal olduğunu söylüyor.

2. Dışkının formu… Roshini’ye göre, dışkınız ne çok sert ne de çok yumuşak formda olmalı.

3. Dışkının rengi… Yediğiniz şeylere göre, dışkınızın rengi zamanla değişebilse de, rengi asla kırmızı, sarı veya yeşil olmamalı.

4. Tuvalette geçirdiğiniz zaman… Roshini, dışkılamak için çok fazla zaman, örneğin yarım saat, harcıyorsanız işlerin yolunda olmadığını söylüyor.