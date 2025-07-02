Bahçeli ve Gazimağusa’da Ani Ölüm: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Bahçeli ve Gazimağusa’da meydana gelen iki ayrı ani ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Ölüm sebepleri yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

01 Temmuz 2025 tarihinde, saat 14.00 sıralarında Bahçeli’de sakin 75 yaşındaki Peter Howard Seddon, ikamet ettiği evde yaşamını yitirmiş halde bulundu.

02 Temmuz 2025 tarihinde ise saat 01.30 sıralarında, Gazimağusa’da yaşayan 52 yaşındaki Elvan Karaoğulları, evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Her iki olayla ilgili ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek. Polis soruşturmaları devam ediyor