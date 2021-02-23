Bakan Amcaoğlu: Uçuşun açılmasında Pilli’nin de imzası var

mcaoğlu, öğrencilere uçuşların açılması konusunda Üst kurulun onayıyla 13 Şubat’ta Bakanlar Kurulu kararı alındığını ve bu kararda dönemin Sağlık Bakanı Alki Pilli’nin de imzaası olduğunu açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, uçuşların açılması konusunda Haber Kıbrıs Web TV canlı yayınına katıldı.

DETAY KIBRIS

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, uçuşların sadece öğrencilere açıldığını ve bu kararın da yeni alınmadığını açıkladı.

İşte Amcaoğlu'nun açıklamasından satır başları;

“Bu karar 13 Şubat’ta geçti Bakanlar Kurulu’ndan...

Ali Pilli’nin de imzası var bu kararlarda.

Pilli de ne yaptığını elbette biliyordu, görev değişimi Başbakan’ın takdiridir.

Buna göre üniversiteler de kararlar aldı. Nisan ayında uygulamalı fakültelerde mezun olan çocuklar bahar dönemini Nisan’da başlayarak yüz yüze eğitime başlayacaklar. Dünyaya baktık, 21 üniversitenin rektörüyle görüştük. Ne yapmamız gerekenleri dinledik, YÖK ile görüştük, Yekta Saraç ile görüştük.

Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden yazılı onayını aldık.

Nisan ayına kadar öğrenciler ülkeye gelecek, geldiği ülkeye göre 10 ya da 14 gün belirlenen yerlerde karantinada kalacaklar. Devletin karantina tesislerinde kalacaklar, devletin misafiridirler ve sonrasında bu çocuklar okullarına gidecek.”