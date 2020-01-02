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Bakan Baybars son Bakanlar Kurulu toplantısına katılmadı

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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın, İmar Planı ile ilgili yapılan son Bakanlar Kurulu’na katılmadı. UBP-HP hükümetinde krizi olduğu iddia edildi. Özersay ise, “İmar Planı Bakanlar Kurulu’nda görüşülmedi. Hükümet krizi yok” şeklinde konuştu
Bakan Baybars son Bakanlar Kurulu toplantısına katılmadı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın, İmar Planı ile ilgili yapılan son Bakanlar Kurulu’na katılmadı. UBP-HP hükümetinde krizi olduğu iddia edildi. Özersay ise, “İmar Planı Bakanlar Kurulu’nda görüşülmedi. Hükümet krizi yok” şeklinde konuştu.

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı 30 Aralık’ta yapılan ikinci Birleşik Kurul toplantısında oybirliğiyle geçti.

İmar Planında komitenin revize çalışmaları sonrası değişiklik yapıldığı iddia edildi, 31 Aralık Salı günü düzenlenen ve İmar Planı ele alınan Bakanlar Kurulu’na İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın bu nedenle katılmadığı öne sürüldü.

Kanal Sim’in haberine göre, İmar Planı nedeniyle UBP-HP hükümetinde krizi olduğu iddia edildi. Başbakan Ersin Tatar’ın da, BRT’de katıldığı programda İmar Planı konusunda Bakanlar Kurulu’nda konunun tartışılacağını ve bir karar alınacağını açıkladı.

Özersay: “İmar Planı Bakanlar Kurulu’nda görüşülmedi. Hükümet krizi yok”

Yapılan iddialar üzerine Kanal Sim, Başbakan Yardımcısı ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay’a ulaştı. Özersay, Birleşik Kurul’da alınan kararda ilgili belediyelerin başkanlarının ve diğer tarafların onayı olduğunu anımsatarak, “Birleşik Kurul’da bir karar alındıktan sonra bu değiştirilemez. Alınan karar ne ise yazılı olarak yeni yılın ilk günlerinde Başbakan’ın önüne imzalaması için yazılı olarak gelecek. Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında İmar planı konuşulmadı. Yanlış anlaşılmasın Başkabakan’ı yalanlamıyorum. Dün İmar Planı ile ilgili görüşme uzadığı için önergeler konuşulamamıştı. Bu yüzden Bakanlar Kurulu’nun bugün yapılmasına dün akşam karar verildi. Toplantı saati nedeni ile İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars katılamayacağını dün akşamdan bildirmişti. Bakanlar Kurulu toplantısı haricinde İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars hem benimle hem de Başbakan Ersin Tatar ile İmar planı konusunu istişare etti. Yani Bakanlar Kurulu toplantısında değil de ayrıca bu konuyu istişare etmiş olduk” şeklinde konuştu. Ortada bir hükümet krizi olmadığını söyleyen Özersay, “eğer bir Hükümet krizi olursa sizi bilgilendiririm” ifadelerini kullandı.

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