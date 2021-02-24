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Bakan Çavuşoğlu: Tarladan Sofraya Gıda Güvenliğini Sağlamak Önemli

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, üretimde tarladan sofraya kadar uzanan süreçte, gerekli denetimin yapılarak, gıda güvenliğinin sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.
Bakan Çavuşoğlu: Tarladan Sofraya Gıda Güvenliğini Sağlamak Önemli

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, üretimde tarladan sofraya kadar uzanan süreçte, gerekli denetimin yapılarak, gıda güvenliğinin sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.

 

Bakan Çavuşoğlu, Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Uluçam ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

 

ZMO Başkanı Erkut Uluçam, tarımsal üretimin hangi noktada artırtılabileceği konusuna değinerek, bu çerçevede Hal Yasası, Yem Yasası, sertifikalı üretim ve arıtma çamurun tarımda kullanılması ile ilgili konuların öne çıktığını anlattı. Uluçam, Genel Tarım Sigortası Fonu Yasası’nın da günün koşullarına göre yeniden şekillendirilerek, üreticinin hizmetine sunulması gerektiği yönündeki görüşü paylaştı. Uluçam, Ziraat Mühendisi mesleğinin ön plana çıkarılmasının da önemli olduğunu kaydetti.

 

 

Bakan Çavuşoğlu, Oda’nın görüşlerine ve desteğine her zaman ihtiyaç duyulduğunu belirterek, üretimde tarladan sofraya kadar uzanan süreçte, ürünlerin kontrol ve denetimlerinin yapılarak, gıda güvenliğinin sağlanmasının çok önemli olduğuna işaret etti. Bakan Çavuşoğlu, tarım sektöründeki sorunların, ortak akıl yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

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