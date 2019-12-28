Bakan Oğuz, Kaplıca balıkçı barınağında incelemede bulundu

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Kaplıca’da balıkçılarla görüşen Bakan Oğuz, balıkçıların taleplerini ve sorunları dinledi. Kaplıca Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Tayyar Demir ve Sekreteri Kemal Demir, barınağın sorunları ile ilgili Bakan Oğuz’a bilgi verdi.

Bakan Oğuz, yıllardır atıl kalan ve ülkede önemli bir yer tutan balıkçılık sektörünün ve balıkçıların sorunlarının çözümü konusunda somut adımlar attıklarını söyledi.

Balıkçıların sorunlarının çözümü ile ilgili çalışmaların takibini yapacaklarını ifade eden Bakan Oğuz, balıkçı barınaklarının durumlarının iyileştirilmesi için çalışmalar başlatıldığını anımsattı.

Bakan Oğuz, Bakanlığın imkanları ölçüsünde gereken desteğin verileceğini de kaydetti.

Bakan Oğuz, barınak ziyaretinin ardından, Kapılca’da köy kahvehanesinde köy halkı ile de biraraya gelerek, sorunlarını dinledi. Görüşmede, Kaplıca Köyü Muhtarı Adem Baş da hazır bulundu.