Bakan Taçoy'dan Lapta Huzurevi’ne ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, yaşlılar haftası dolayısıyla Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti.

Ziyarette Bakan Taçoy’a, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ile Mare Monte Girişimci Yardımsever Kadınlar Derneği temsilcileri eşlik etti.

-Sakinoğlu

Lapta Huzurevi Sorumlusu Ahmet Sakinoğlu, Huzurevi’nde 32 kişinin kaldığını belirterek, tek amaçlarının yaşlıları daha sosyal ve katılımcı bir şekilde topluma kazandırmak olduğunu söyledi.

Sakinoğlu, hafta dolayısıyla huzurevinde her yaştan ziyaretçilerinin olduğunu söyledi.

-Berkin

Mare Monte Girişimci Yardımsever Kadınlar Derneği Başkanı Şeniz Berkin de dernek olarak yaşlıların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti ve tüm yaşlıların haftasını kutladı.

-Küçüközdemir

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de “Hem yaşlılarımıza saygımızı hem de sevgimizi göstermek için burdayız. KK Turkcell olarak yaşlılarımızın teknolojiyle de bağ kurmasına imkân tanımak için burada elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz. Herkesi buraya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da konuşmasında, Mare Monte Girişimci Yardımsever Kadınlar Derneği ve Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkililerine yaşlıların yanında oldukları ve onlara gerekli ilgiyi gösterdiği için teşekkür etti.

“Elbet bir gün hepimiz yaşlı olacağız. Yaşlılık insan ömrünün önemli bir dönemi. Yaşlıların bu dönemde, arzu ettikleri o sosyalleşmeyi gerek girişimcilerimiz gerekse yardımseverlerimizin desteği ile sağlamaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Yeni Huzurevi binasının inşaatının ikinci kat aşamasına geldiğini kaydeden Taçoy, yeni huzurevinin daha fazla kapasiteye hitap edeceğini hem de yaşlılara daha modern imkânlar sunacağını ifade etti.

Huzurevi ve Bakım Evi Yasası’nı hazırladıklarını ve Meclis’e havale etmek için kolları sıvadıklarını belirten Taçoy, Bakanlık olarak tüm çalışmalarının odağında sosyal devlet anlayışı olduğunu önemle vurguladı.

Sosyal devlet anlayışıyla sivil toplum örgütleri ve gönüllü kuruluşların bir araya gelerek yaşlılara kaliteli hizmet verebileceğini anlatan Taçoy, en büyük arzusunun yaşlıların tecrübelerini genç jenerasyon ile paylaşabilmesi için fırsat yaratılması olduğunu söyledi.

Kendisinin de büyüklerin tecrübeleriyle büyüdüğünü kaydeden Taçoy, gençlerin de büyüklerin tecrübesinden faydalanmasını temenni etti. Bakan Taçoy, “yalnızca 18-24 Mart değil, 365 gün yaşlıların unutulmamasını dileyerek” haftalarını kutladı.