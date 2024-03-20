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Bakanlar Kurulu o karardan vaz geçti!

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Bakanlar Kurulu, İskele’deki orman arazilerinin yatırıma açılması için ürettiği kararı iptal etti
Bakanlar Kurulu o karardan vaz geçti!

Bakanlar Kurulu’nun, İskele bölgesinde bulunan ‘orman arazilerini’ orman alanından çıkarılıp yatırıma açılması için ürettiği kararı iptal etti. Söz konusu karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İskele bölgesinde bulunan orman arazilerinin, orman alandan çıkarılıp yatırıma açılması için üretilen karar iptal edildi. 14 Kasım 2022 tarihinde üretilen karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Yeşil Barış Hareketi (YBH) Başkanı Feriha Tel, söz konusu kararın iptalinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

İptal kararını “başarı” olarak ifade eden Feriha Tel, “Kurtulan ormanlardır, kurtulan kıyılardır ve kurtulan kamu menfaatidir. Tabii ki geriye kalan 7 davamız için mücadele devam ediyor. Halkın malını birilerine peşkeş çektiler, çekmeye devam ettiler, belli ki edecekler. Biz de var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Feriha Tel’in açıklamasının tamamı şöyle:

“Yeşil Barış Hareketi olarak Bakanlar Kurulu’nun 14.11.2022 tarihinde aldığı karar ile İskele’de bulunan ‘orman arazilerini’ ormandan çıkarıp yatırıma açma kararını mahkemeye taşımıştık. 1 buçuk yıllık bir mücadelenin sonunda; Bakanlar Kurulu, başsavcılığın bile kendilerini savunmadığı dosyada, davayı kazanmaya çok yakın olduğumuzun farkına varmış olacak ki, kendi kararlarını iptal etme yoluna başvurmuşlardır.

Bu iptal kararı “başarıdır”, kurtulan ormanlardır, kurtulan kıyılardır ve kurtulan kamu menfaatidir.

Tabii ki geriye kalan 7 davamız için mücadele devam ediyor!

Halkın malını birilerine peşkeş çektiler, çekmeye devam ettiler, belli ki edecekler… Biz de var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz…!!!

Bu süreçte davamızı üstlenen can dostumuz avukatımız Emre Efendi’ye, benimle birlikte mahkeme koridorlarını aşındıran Yeşil Barış Hareketi Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma, dernek üyelerimize ve sempatizanlarımıza, yüreği bizimle birlikte olan ve ülkesini, doğasını, dağını, taşını, kıyısını, ormanını gaile edinen herkese çok teşekkür ederim…

Bir teşekkür de basın emekçisi arkadaşlarımıza, sesimizi sizlere duyurmamıza yardımcı olan, rantın değil sivil toplumun yanında olanlara…

İyi ki varsınız.”

 

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