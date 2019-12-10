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Baraka Aktivisti Nazen Şansal’dan Aşı İsyanı: “Sistem Çöktü”

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Baraka Aktivisti Nazen Şansal sosyal medya hesabından ülkede son günlerde yaşanan aşı rezaletine isyan etti.
Baraka Aktivisti Nazen Şansal’dan Aşı İsyanı: “Sistem Çöktü”

Baraka Aktivisti Nazen Şansal sosyal medya hesabından ülkede son günlerde yaşanan aşı rezaletine isyan etti.

Açıklama şöyle:


Devletin okulundan verilen aşı kağıdı üzerine Tren Yolu Polikliniği’ni, gitmeden bir gün önceden arayıp bilgi aldım. Saat kaçta ve hangi evraklarla orada olmam gerektiğini sordum. Nisan 2019’da bu aşı henüz devlet tarafından yapılmadığı için ilk dozu özelde olduğumuzu da izah ederek, kızımın aşı olması için ertesi gün oraya erkenden gitmem gerektiğini öğrendim. 
Sabah erken saatte, kızımı okula götürmeyip ben de işe geç gitme pahasına polikliniğe gittik. Önce “sistem çöktüğü” için, oradaki hastalar ve aşı olmaya gelen diğer öğrenci ve velileri ile birlikte uzun süre bekledik. Sonra kaydımızı yaptırarak sıramız gelince aşı olmak üzere doktorun yanına girdik. Ancak birinci dozu devlette yaptırmadığımız için ve yeterince aşı bulunmadığı gerekçesiyle kızıma aşı yapılmadı. Görevli doktor da sorumlu doktor da, “Sağlık Bakanlığı’nın talimatı böyle, yeterli aşı yok” diyerek bizi gönderdi.  
O vakitten beri sinirlerim bozuk, içimde hazmedemediğim bir yumruk.
Sanırım sorun aşı değil, başınızdan beytambal galsın dedirtiyorlar Anayasal haklarımız hakkında…
Sorun, insan yerine konmamak.
Sorun, hiçbir işimizin tam olmaması.
Sorun, oradaki kamu emekçisi ile vatandaşı, doktor ile hastayı, okul yönetimi ile veliyi, anneyle kızını karşı karşıya getiren bu sistem.
Sorun; sabah oraya vardığımızda duyduğumuz ilk gerçek aslında;
SİSTEM ÇÖKTÜ!

 

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