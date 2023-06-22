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Barınaktaki hayvanlarla ilgilenilmiyor su ve mama verilmiyor

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Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Rana Sarro, Güzelyurt Belediyesi’ne ait hayvan barınağındaki hayvanların olumsuz koşullarda yaşamak zorunda bırakıldığını, kötü durumda olduklarını savunarak eleştirilerde bulundu.
Barınaktaki hayvanlarla ilgilenilmiyor su ve mama verilmiyor

Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Rana Sarro, dernek adına yazılı açıklama yapan Sarro, "Barınaktaki hayvanlarla ilgilenilmediğini, su ve mama verilmediğini" öne sürerek, hayvanların barınma koşullarının “yetersiz olduğunu” belirtti.

Sarro, "Güzelyurt Belediyesi’nin küçük bir tel alana hapsettiği köpeklerin ölüme terkedildiğini, hasta olanların öldüğünü ve bulunduğu yerde kaldığını ve hiçbir sorumlunun hapsedilen hayvanlarla ilgilenmediğini" ileri sürdü.

 

Sarro, hayvanların 'havasız, sıcak ve küçük bir alanda' yaşamaya çalıştıklarını savunarak, bu konuda Veteriner Dairesi Güzelyurt Şubesi'ne yönelik de eleştirilerde bulundu, Daire'nin sadece bir uyarı yapmakla yetindiğini iddia etti.

Sarro, bölgede faaliyet gösteren tüm veteriner hekimleri, tüm belediye meclis üyelerini duyarsızlık kalmakla eleştirerek, bu duruma seyirci kalanları şiddetle kınadı.

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