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Barış Nefesleri Konseri Limasol'da gerçekleştirildi

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Lefkoşa Türk Belediye Orkestrası ve Barış İçin İki Toplumlu Koro’nun ortaklaşa düzenlediği “Barış Nefesleri” konseri, Limasol'da sanatseverlerle buluştu.  Etkinlikte sahnede barış ve dostluk şarkıları söylendi.
Barış Nefesleri Konseri Limasol'da gerçekleştirildi

Lefkoşa Türk Belediye Orkestrası ve Barış İçin İki Toplumlu Koro’nun ortaklaşa düzenlediği “Barış Nefesleri” konseri, Limasol'da sanatseverlerle buluştu.  Etkinlikte sahnede barış ve dostluk şarkıları söylendi.
Konserin şefliğini Oskay Hoca üstlenirken, koro şefleri Kürşat Tilki ve Georgia Polyneiki performanslarıyla büyük alkış aldı. 
Program, maestroların açılış konuşmalarıyla başladı. Ardından, anonim bir halk müziği eseri olan “Erkek Karşılama” ile konserin başlangıcı gerçekleştirildi. Oskay Hoca’nın düzenlemesiyle seslendirilen eser, dinleyicilerden büyük beğeni topladı.
rogram, “Dizeleri” adlı eserin ardından, Fikret Demirağ ve Yiannis Ritsos’un şiirlerinden yapılan özel bir seçkiyle devam etti.
Konserde ayrıca Adnan Atalay tarafından özel olarak koroya bestelenen “Kardeşim Yorgo” parçası da seslendirildi. Etkinlikte “Eftelya”, “Kanlı Ay”, “Balıkçılar”, “Mersin”, “Çevriye Hanım”, “Oğlan Oğlan”, “Menekşeler ve Sümbüller”, “Sevgi Her Şeydir” ve “Yurdunu Sevmeliyin İnsan” gibi eserler de yer aldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile Limasol Belediye Başkanı Yiannis Armeftis konseri birlikte izledi
Gecede orkestra; birinci kemanda Gürel Kırmızıoğlu, Esra Önöz ve Nurten Ersever Eseri, ikinci kemanda Zehra Bayraktar Durak ve Münüre Denizcioğlu, viyolonselde Gürhan Nuray, Ayşe Sadık Yerdelen ve Nalan Iğdır, flütte Münevver Sakar, obuada Çağın Dostel, klarnette Ebru Pendakomolu, fagotta Ali Suyolcu, trompette Münür Akgör ve bas gitarda Cahit Kutrafalı’dan oluşan seçkin sanatçılardan kuruldu. Tüm eserlerin orkestra düzenlemeleri ise Oskay Hoca tarafından yapıldı.
Etkinliği izleyenler arasında Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile Limasol Belediye Başkanı Yiannis Armeftis de yer aldı.

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