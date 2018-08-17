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Başakşehir, Avrupa'ya veda etti

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Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 0-0 biten ilk maçın rövanşında Burnley'ye uzatma devrelerinde 1-0 yenilerek turnuvadan elendi.
Başakşehir, Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 0-0 biten ilk maçın rövanşında Burnley'ye uzatma devrelerinde 1-0 yenilen Medipol Başakşehir, turnuvadan elendi.

Maçın 8. dakikasında gelişen Burnley atağında Barnes, Medipol Başakşehir yarı sahasında kazandığı topla ceza sahasına kadar girdi. Barnes'in sağ çaprazdan sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

14. dakikada Bardsley'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Mert Günok güçlükle topu kornere çeldi.

43. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan Visca'nın şutunda kaleci Joe Hart güçlükle golü önledi.

44. dakikada Kerim Frei'nin çizgiden çıkardığı topa Visca'nın vuruşunda, Joe Hart yine gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARI

60. dakikada Visca'nın ceza sahasının köşesinde yaptığı vuruşta, top Burnley savunma oyuncusuna çarptıktan sonra kaleci Joe Hart'ta kaldı.

64. dakikada Visca'nın şutunda Joe Hart meşin yuvarlağı kontrol etti.

80. dakikada Caiçara'nın ortaladığı topa Adebayor'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın normal süresi 0-0 sonuçlandı.

97. dakikada Medipol Başakşehir'in ceza sahası önünde kaybettiği topu kazanan Burnley'de Jack Cork, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

 

Maçı uzatma bölümünde 1-0 kazanan Burnley, play-off turuna yükseldi.

AVCI: RAKİBE 1.5 POZİSYON VERMEDİK

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşmasına Burnley'i tebrik ederek başladı.

Karşılaşmanın kendileri için önemli bir deneyim olduğunu ifade eden Avcı,"Her şeyi doğru yaparsın ama anlar vardır, anları doğru değerlendirmen gerekiyor. Gereksiz risk aldığımız bir pozisyonda rakibimiz ceza sahası üzerinden vurdu. Son saniyeye kadar denedik." diye konuştu.

"120 dakikalık süreçte rakibe 1,5 pozisyon vermeden mağlup olduk" ifadesini kullanan Avcı, şunları kaydetti:

"Futbol böyle bir oyun, ondan güzel. Oyuncularıma yaptıkları mücadele, oyun kalitesi, disiplini ve taktiğine sadık kaldıkları için teşekkür ediyorum. Biz oyun olarak baktığımızda çok doğru işler yaptık. Sadece sonuçlandıramadık."

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