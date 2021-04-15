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Başbakan Ersan Saner: “Bir ülkenin geleceğinde sanatçıların önemi büyüktür”

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Başbakan Ersan Saner Gazeteci Yazar Hasan Çakmak’ı Kabul Etti
Başbakan Ersan Saner: “Bir ülkenin geleceğinde sanatçıların önemi büyüktür”

Başbakan Ersan Saner: “Bir ülkenin geleceğinde sanatçıların önemi büyüktür”

 

   Başbakan Ersan Saner, Dünya  Sanat  Günü nedeniyle kendisini ziyarete eden gazeteci yazar Hasan Çakmak ve bu vesileyle tüm sanatçıları gün nedeniyle kutladı.

Sanatın bir ülkenin  gelişmesinde çok önemli rol oynayan bir unsur olduğuna dikkat çeken Başbakan Saner, ülkelerin sanata ve sanatçıya verdiği değer anlamında bir ülkenin değer yargılarının gelişip kökleşmesi ve gelecek nesillere aktarılmasında bir çok unsuru barındırdığını kaydetti.

Başbakan Ersan Saner, Dünya’da soyut ve somut olmak üzere kültürel varlıkların sanatçılarımız eserleriyle geçmişten bugüne kadar taşınması için birçok yöntem denendiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“Bizler de bu konuda üzerimize düşen ne sorumluluk varsa yerine getirme düşüncesindeyiz. Somut kavramların düşünülüp tasarlanıp hayata geçtikten sonra korunması için uğraşırken, soyut  kavramların genellikle soyut kültürel mirasımızın süreç içerisinde yok olmaması için kayıt altına alınması gerekiyor. Eseriniz olan “Yol” ve “seyahatname” gibi eserler de bunun için çok önemlidir. ”dedi.

Dünya sanat günü olarak kutlanan bu günün Leonardo da Vinci’nin doğum günü olduğunu hatırlatan Başbakan, Vinci’nin en önemli özelliğinin “altın oran kuralını” ortaya koyması olduğunu  ve o günden bugüne dünyada  üretilen objelerin tümünde bu altın oran kuralının uygulandığının altını çizdi. “Bunun da Sanatçıların dünyaya nasıl şekil verdiğinin en önemli ve güzel bir örneği Leonardo da Vinci’dir” diyen Başbakan Saner Sanat günü nedeniyle tüm sanatcıları kutladı. Başbakan Saner  Çakmak’a üreteceği yeni eserlerde topluma önemli faydalar sağlamasını da temenni etti.

 

“Yol” kitabım Dünya’da 50 bin baskı yaptı

 

Hasan Çakmak, Başbakan Ersan Saner’e “Dünya Sanat Günü” nün ülkede de kutlanması yönünde yapılan çalışmaları anlatarak bu geleneği yaşatmak adına bugün bu ziyareti gerçekleştirdiğini ifade etti. Kabulde Hasan Çakmak Başbakan Saner’e dünya’da beşinci baskısı yapılan ve 50 bin civarında satış grafiği olan “Yol” isimli kitabını takdim etti. Kitabın pandemi salgını sürecinde Oxford Üniversitesi tarafından incelendiğini ve kütüphaneye dahil edilme kararı alındığını ifade eden Çakmak, “Kitabımın Kıbrıs’ın kuzeyinden çıkıp dünyada yer etmesi açısından önemli olduğuna inanıyorum. Kitabın tanıtımı için çok önemli yerlerden davetler aldık. Cenevre’de BM Genel Merkezi’nde çalışmalar yaptık. İngiltere Lordlar kamarasından da davet aldık. Ülke tanıtımı açısından önemli  adım atmış olduğumuz bir kitaptır” dedi.

 

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