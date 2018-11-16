Başbakan Tufan Erhürman: “ Varoluşumuzu Ürettiklerimizle Belgeleyebiliriz…”

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesinde kurulan Kıbrıs Modern Sanat Merkezi’ne bağlı Kıbrıs Sanat Merkezi’nde, 38 sanatçının farklı tekniklerle hazırladığı 103 eserden oluşan “Cumhuriyet Sergisi” Başbakan Tufan Erhürman tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi’nin üçüncü sergisine ev sahipliği yaptığı etkinliğe, başta Başbakan Tufan Erhürman olmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, rektör yardımcıları, dekanlar, sanatçılar, sanatseverler ile misafirler katıldı.

Küratörlüğünü Doç. Dr. Erdoğan Ergün’ün yaptığı, farklı tekniklerle hazırlanan resim, heykel, seramik, baskı resim ile fotoğraf gibi eserlerden oluşan Cumhuriyet Sergisi, 30 Kasım tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Sergi açılışında Başbakan Tufan Erhürman Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu ile Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Erdal Aygenç; “Farklı Tekniklerle Farklı Kişiliklerin Bir Araya Geldiği Bir Sergi…”

Cumhuriyet Sergisi açılışında ilk sözü alan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, Yakın Doğu Üniversitesinde resimle uğraşan 38 farklı dil, farklı kişiliklerin bir araya gelerek farklı teknikler kullanarak karma bir sergi oluşturduğunu söyledi.

Sanat neyi anlatır düşününce ilk olarak “Sanat neyi yansıtır?” sorusunu sormak gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Aygenç, “Sanat gerçekliği yansıtır ancak bizim her gün karşı karşıya kaldığımız ve herkesin bir anda algıladığı bir gerçeklilik değildir. Sanatın gerçekliği görünenin ötesindeki gerçekliğin peşinde koşmak ve onu algılamaktır. Sanatı anlamak da anlatmak da sözcüklerle mümkün değil, duyarlılıkla mümkündür. Duyarlılığımızı sergide yaşayalım” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu: “Farklı Düşünceler ve Duyguları İzleyeceğiz…”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu da, Cumhuriyet Sergisi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı anısına açıldığını belirterek, sergide ressamların iç dünyası, düşünceleri ve duygularının anlatıldığını söyledi.

Serginin Yakın Doğu Üniversitesi’nde kurulan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çerçevesinde yapılan bir etkinlik olduğunu dile getiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadıkoğlu, sergilenen eserlerin hepsinin özel olduğunu ve bu eserlerin ilk kez bu sergide sergilendiğini kaydetti.

Dünya uygarlık tarihinde sanata önem verildiğini anlatan Prof. Dr. Sadıkoğlu, “Atatürk, eğer bir ulus resim yapmıyorsa, heykel yapmıyorsa, bilim yapmıyorsa geleceğe ilerleyemez demiştir. Dünyada eğitim, bilim, araştırma, inovasyon, teknoloji ve sağlıkta imzasını bırakan Yakın Doğu Üniversitesi de sanat ve kültüre büyük önem veriyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çerçevesinde yapılan bütün etkinlikler Kıbrıs Türk kültür ve sanatının uluslararası boyutta tanınmasında öneminin artması, kültür ve sanatın gelecek tarihe götürülmesinde, sanat eserlerinin muhafaza edilmesinde ve sistemli olarak kayıt altına alınması da önemli olacaktır” dedi.

Mücadele Tarihi Liderleri Anısına Sergi Açılacak…

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi etkinlikleri çerçevesinde Kıbrıs Türk mücadele tarihi liderlerimiz olan Dr. Fazıl Küçük ile Rauf Raif Denktaş anısına da sergiler açılacağını belirterek ilk serginin 15 Ocak tarihinde gerek Yakın Doğu Üniversitesinde çalışan gerekse de ülkemiz sanatçılarının katılımı ile Kıbrıs Türk Mücadele tarihi liderlerinden Dr. Fazıl Küçük’un ölüm yıldönümü nedeni ile bir sergi açılacağını da ifade etti. Prof Dr. Sadıkoğlu sanata verdiği vizyon ile maddi ve manevi desteklerinden dolayı Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel ile Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel’e teşekkürlerini sundu.

Başbakan Tufan Erhürman: “ Varoluşumuzu Ürettiklerimizle Belgeleyebiliriz…”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin’nin kuruluş yıldönümünde “Cumhuriyet Sergisi” fikrinin çok anlamlı olduğu dile getiren Başbakan Tufan Erhürman ise, halkların ürettikçe var olduğuna vurgu yaptı.

Sanatın Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde asli unsurlardan biri olduğunu belirten Başbakan Erhürman, “Varoşlumuzu ancak ürettiklerimizle belgeleyebiliriz. Bir halkın var oluşu ne ürettiği ile ilgilidir. Üreten hiçbir zaman yok olmaz. Üretim de çoğu zaman maddi olarak değil, sanatsal kültürel üretim olarak da var olmalıdır. Kıbrıs Türk halkı her alanda daha çok üretmek, daha kaliteli üretmek, ürettiklerini dünyayla daha çok paylaşmak ve ben varım demek yükümlülüğü altındadır. Bu sorumluluğu hep birlikte daha fazla çalışarak yerine getireceğimize inancım tamdır” dedi.

Dört ay önce Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin temelini attıklarını ve daha sonra geçici binasının hizmete girmesiyle beşinci sanatsal etkinliğe katıldığını dile getiren Erhürman, Yakın Doğu Üniversite’ni sanata gösterdiği vizyondan dolayı kutlayarak, Yakın Doğu ailesine mensup 38 sanatçının eserlerinin görme fırsatı bulacakları Cumhuriyet Sergisi için de sanatçıları tebrik etti.