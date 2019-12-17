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Başkanlık anketi: Bugün referandum yapılsa...

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MAK Araştırma Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat yaptıkları araştırmaya göre başkanlık sistemine referandumda 'evet' diyen seçmenin yüzde 25'i de bugün referandum olsa bu kez 'hayır' diyeceğini açıkladı.
Başkanlık anketi: Bugün referandum yapılsa...

MAK Araştırma Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, yaptıkları son ankete ilişkin, AK Parti'yi işaret ederek "Bir partiye 24 Haziran da oy veren seçmenin yüzde 25'i kararsıza geçmiş durumda... Bu dramatik düşüş kesin" dedi.

Araştırmaya göre başkanlık sistemine referandumda 'evet' diyen seçmenin yüzde 25'i de bugün referandum olsa bu kez 'hayır' diyecek. 

Önde gelen araştırma şirketlerinden MAK MAK Araştırma Danışmanlık yeni anket çalışmasını tamamladı. Bu sabah abonelere iletilecek olan sonuçlar daha sonra basına da verilecek. Ancak MAK Araştırma Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, dün sosyal medya hesabından anket sonucuna ilişkin bazı notlar paylaştı.

Kulat’ın ankete ilişkin paylaşımları şöyle:

– Sayın Davutoğlu ve Sn Babacan’ın parti oyları halen sağlıklı ölçülemiyor ama bir partiye 24 Haziran da oy veren seçmenin yüzde 25’i kararsıza geçmiş durumda… Bu dramatik düşüş kesin! O seçmen geri döner mi? Yeni partilere mi gider? Onu göreceğiz…

– Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş referandumunda EVET diyen seçmenin yüzde 25’lik bir oranı bugün referandum olsa HAYIR diyecek… Seçmenin önüne “güçlendirilmiş parlamenter sistem” gelse ciddi oranda EVET diyecek.

– O partideki dramatik düşüşe ve seçmenin kararsıza kaymasına rağmen muhalefet partilerinde de ciddi bir yükseliş yok. Bazı parti liderleri bizzat lider ‘ilk kez’ bu düzeyde eleştiriliyor. Karizma liderlik yerini oyun kurucu lidere bırakıyor.

– AK Partili seçmenin yarısı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yüzde 50+ 1 şartının yanlış olduğunu, 50 + 1 şartının AK Parti’ye ciddi zarar verdiğine inanıyor.

24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı seçimde Tayyip Erdoğan yüzde 52,6, Muharrem İnce yüzde 30,6, Selahattin Demirtaş yüzde 8,4, Meral Akşener yüzde 7,3 oy almıştı.

Aynı gün yapılan milletvekili seçiminde ise AK Parti 42,6, CHP yüzde 22,6, HDP yüzde 11,7, MHP yüzde 11,1, İYİ Parti yüzde 10 oy almıştı.

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