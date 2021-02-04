Baybars: İhtiyacımız olan kapanma kararını almak için 21 gün kaybettik

Baybars’ın açıklaması şu şekilde:

İhtiyacımız olan kapanma kararını almak için 21 gün kaybettik. Doğru kapanma kararını alana kadar ise 2 yanlış kapanma kararı ile 10 gün daha kaybettik. Hükümetin bu kararsızlık ve işbilmez hali yüzünden vakalarımız ciddi oranda arttı. Daha önce söylemiştik, sıkı önlemler kapanma sürecini kısa geçirmemize ve hem sağlıkta hem ekonomide kayıpları daha hızlı atlatmamıza yardımcı olur.

Toplumun ısrarı olmasaydı doğru kararların alınması bugün de mümkün olmayacaktı. Nihayetinde Eğri hükümet Doğru karar, devam ediyoruz.

Şimdi bizlerin üzerine düşen ise; kapanma sürecinin başarıyla sonuçlanması ve bir daha kapanmaya gitmeyerek hayatın normalleşmesi için kurallara uymamız, evde kalıp sürece katkı koymamızdır.

En sonunda hep birlikte başaracağız ve kazanacağız. Covid değil #halkkazanacak