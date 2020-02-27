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Baybars, Sosyal Konut Projesi ile ilgili BRT’de açıklamalarda bulundu

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İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Projesi, ülkenin ana gündem maddelerinden birisi haline geldi.
Baybars, Sosyal Konut Projesi ile ilgili BRT’de açıklamalarda bulundu

İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Projesi, ülkenin ana gündem maddelerinden birisi haline geldi.

Bakan Ayşegül Baybars, projenin detaylarını BRT canlı yayınında anlattı.

Haziran ayı gibi ihaleye çıkmak istedikleri belirten Baybars, “Hedefimiz, temeli 2021 yılında atmak ve 2 yıl içerisinde ilk etap projesini tamamlamak” dedi.

Bazı eleştirilerle ilgili de Baybars, “1 günlük bir lansman değil; 24 aylık bir emek sözkonusu” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Sosyal konut projesi ile ilgili BRT’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Proje ile ilgili “seçim için 1 günlük lansman” sözlerine yanıt veren Baybars, 1-2 günlük bir iş değil, 24 aylık bir çalışmanın ürününü hayata geçirdiklerini söyledi.

“Dar gelirli vatandaşa, sadece dört duvar ve bir çatı değil, yaşam alanı sunuyoruz” diyen Baybars, seçilen bölgeler için park ve bahçeler yanında, bitki çalışması dahi düşünüldüğünü anlattı.

Gazimağusa Maraş ve Güzelyurt olmak üzere 2 bölge belirlediklerini hatırlatan Baybars, prosedür çalışmalarının tamamlanmasıyla Haziran’da ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Baybars, “2021 yılında temeli atmayı hedefliyoruz. 2 yıl içerisinde ilk etap projesiyi tamamlamak istiyoruz” dedi.
Baybars, “Bizim göreve geldiğimiz ilk günden beri amacımız; kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiyi oluşturmak. Biz bu proje ile kendi kaynaklarını kullanarak bir proje yapabileceğimizi ortaya koyacağız” şeklinde konuştu.

Evlerin fiyatlarının sorulması üzerine Baybars, “Evlerin fiyatları değişiyor, 150 bin TL’den 250 bin TL’ye kadar değişen fiyatları olacak, ancak bu rakamlar oynayabilir, önümüzdeki günlerde net rakamları açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

Devlet-banka-vatandaştan oluşacak bir model düşündüklerini anlatan Baybars, TL bazında olacak fiyatlandırmalarda, vatandaşın yüzde 20 peşinat ödeyeceğini, alacağı konutu 20 yıl boyunca satıp devredemeyeceğini, bankalara kredi taksitlerinin de asgari ücretin yarısından olmayacağını söyledi.

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