Bazı bölgelere bugün 5 saat elektrik enerjisi verilemeyecek

Orta gerilim proje çalışmaları nedeniyle bugün bazı bölgelere elektrik enerjisi verilemeyecek.

İskele’de, Longbeach Bölgesi, Doktorlar Sitesi, Mücahitler Plajı ve bu bölgelerdeki tesislerde bugün elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek İskele Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre kesinti 09:00-14:00 saatleri arasında uygulanacak.

Bugün Tuzla Halken Sitesi, Mutluyaka Kavşağı, Eski Gazimağusa Yolu üzerindeki tesis ve konutlara, Güvercinlik Kavşağı ve Tuzla yolu arasındaki tesislere de elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre kesinti, 10:00-15:00 saatleri arasında yapılacak.