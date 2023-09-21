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Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler ara bölgedeki rutin toplantılar çerçevesinde Pazartesi yeniden bir araya gelecek

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Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler ara bölgedeki rutin toplantılar çerçevesinde Pazartesi yeniden bir araya gelecek
Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler ara bölgedeki rutin toplantılar çerçevesinde Pazartesi yeniden bir araya gelecek

Kıbrıs’taki bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerinin Ledra Palace Otel’de Slovak Büyükelçiliği inisiyatifiyle yürüttükleri rutin toplantılara 25 Eylül Pazartesi günü devam edileceği belirtildi.

Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs’taki Demokratik Seferberlik Partisi (DISY) ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, ev sahibi partinin önerisi üzerine “Siyasi partilerin barış faaliyetlerine ve müzakere görüşmelerine aktif katılımları yoluyla gençler ve kadınlar arasında barışı ve uzlaşmayı teşvik etmek için gerçekleştirebilecekleri girişimler” konusu görüşülecek.

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