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BBC, çalışanlarına TikTok’u yasakladı

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BBC, sosyal medya firmasının Çin hükümeti ile ilişkisine ilişkin endişelerden sonra çalışanlarından ticari nedenlerle ihtiyaç duymadıkları sürece TikTok'u iş cihazlarından silmelerini istedi.
BBC, çalışanlarına TikTok’u yasakladı

Son zamanların en çok kullanılan sosyal medya platformu olarak öne çıkan TikTok, bir süredir gizlilik endişeleriyle gündemde. Özellikle de bazı gazetecilerin verilerine ulaşılması gizlilik skandalının boyutunu artırırken çeşitli ülkelerden de birbiri ardına yasaklar gelmeye başladı.

Uygulamanın, Çin hükümetinin casusluk için kullanıldığı ile ilgili iddialar sık sık gündeme gelirken bir yasak da BBC’den geldi. Şirket, uygulamayı iş telefonlarında tamamen yasaklamayı düşünüyor.

BBC, daha genç izleyicilere ulaşmak için TikTok’u hedef alırken, çalışanlara yönelik de bir kılavuz yayınladı ve personele TikTok’un kurumsal cihazlarda kullanımına hâlâ yazım ve pazarlama amaçlarıyla izin verildiği söylendi.

Ancak kılavuzda şu maddeye de yer veriliyor: “Gerekçeli bir iş nedeni olmadıkça TikTok’u bir BBC kurumsal cihazına yüklemenizi önermiyoruz. Durumu izlemeye ve değerlendirmeye devam edeceğiz.”

TikTok ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu hareketten hayal kırıklığına uğradığını söyledi: “BBC’nin paylaştığı rehber bizi hayal kırıklığına uğrattı, ancak TikTok’un hâlâ editörlük, pazarlama ve habercilik amaçlarıyla kullanılabileceği gerçeğini memnuniyetle bildiririz. BBC’nin platformumuzda güçlü bir varlığı var. Bu yasakların temel yanlış anlamalara dayandığına inanıyoruz. BBC ile yakın diyalog halindeyiz ve herhangi bir endişeyi gidermek için onlarla birlikte çalışmakta kararlıyız.”

Ayrıca TikTok’un sahibi daha önce, şirket sızıntılarının kaynağını belirlemek adına, Financial Times ve Buzzfeed gibi yayınlardaki gazetecileri takip etmek için uygulamadaki verileri kullandığını itiraf etmişti.

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