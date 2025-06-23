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Bedelli askerlik ücretinin düşürülmesi ve muafiyet düzenlemesi Meclis’te ivedilikle görüşülecek

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Cumhuriyet Meclisi, bedelli askerlik ücretinin 10’dan 5 brüt asgari ücrete düşürülmesini ve ödeme yapanların askerlikten tamamen muaf tutulmasını öngören yasa önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesini onayladı.
Bedelli askerlik ücretinin düşürülmesi ve muafiyet düzenlemesi Meclis’te ivedilikle görüşülecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bedelli askerlikle ilgili önemli değişiklikler içeren yasa önerisinin ilgili komitede ivedilikle görüşülmesini onayladı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 5 BRÜT ASGARİ ÜCRETE İNDİRİLMESİ GÖRÜŞÜLECEK

Görüşülecek düzenleme, bedelli askerlik ücretinin 10 brüt asgari ücretten 5’e düşürülmesini ve parayı ödeyenlerin hiç askerlik yapmadan muaf olmasını öngörüyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekillerinin sunduğu ve bazı bağımsız milletvekillerinin de imza koyduğu Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi, mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, aile bütçelerini gözeten bir düzenlemeyi içeriyor. Buna göre, bedelli askerlik ücreti 5 brüt asgari ücrete indirilecek ve isteyenler bu bedeli döviz cinsinden de ödeyebilecek.

Ayrıca, önceki dönemlerde bedelli askerlik için yüksek tutarda ödeme yapmış ancak yoklama sürecini bekleyen kişilere, fazladan yaptıkları ödemelerin iadesinin önü açılacak.

AF VE MUAFİYET DÜZENLEMESİ

Yasa önerisi, Türkiye'de uzun süre daimi ikamet edip askerlik hizmetini orada tamamlayan KKTC vatandaşlarının, bazı koşullar altında KKTC'de askerlikten muaf tutulmasını da içeriyor.

Öte yandan, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından 6 ay boyunca, yoklama kaçağı veya bakaya durumda olanlar için af düzenlemesi de yürürlüğe girecek. Bu kişilerin, belirtilen süre içinde başvuruda bulunmaları halinde hak kaybı yaşamadan durumlarını düzeltmeleri sağlanacak.

Yeni yasanın Komitede ivedilikle görüşüldükten sonra Genel Kurula gelmesi bekleniyor.

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