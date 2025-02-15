Bedrettin Demirel Caddesi’nde asfalt çalışması yapılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi, bugün Bedrettin Demirel Caddesi’nde (eski KTHY binasının bulunduğu trafik ışıklarının ilerisi) asfalt çalışması yapacağını duyurdu.
Sabah saatlerinde başlayacak çalışmaların, aynı gün öğleden sonra tamamlanması planlanıyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.
Diren Çemberi çevresinde altyapı çalışması
Lefkoşa’da Diren Çemberi Anıtı’nın çevresinde bugün ve yarın yapılacak su altyapı çalışması nedeniyle trafikte düzenlemeye gidilecek.
Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Kemal Şemiler Caddesi’ndeki Diren Çemberi Anıtı çevresinde yarın ve pazar günleri su altyapı çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.
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