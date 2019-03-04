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Bekirpaşa Lisesi öğrencileri, Demir Müezzinler için kermes düzenledi

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İskele Bekirpaşa Lisesi öğrencilerinden örnek davranış…
Bekirpaşa Lisesi öğrencileri, Demir Müezzinler için kermes düzenledi

İskele Bekirpaşa Lisesi öğrencilerinden örnek davranış…
Bekirpaşa Lisesi Kolej bölümü öğrencileri, Lösemi hastası Demir Müezzinler’in tedavisine katkı sağlamak amacıyla okul bahçesinde kermes düzenledi…

Kermesten, yaklaşık 800 Türk Lirası toplandı. BRT’ye konuşan okul öğretmenlerinden Orkide Şan, kermes fikrinin öğrencilerden geldiğini kaydetti.

Öğrencilerin böylesi olaylara çok duyarlı olduklarını ifade eden Şan, sosyal bilinci yüksek duyarlı öğrenciler yetiştirmenin önemine vurgu yaptı.

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