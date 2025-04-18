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Bekirpaşa Lisesi'nde Öğretmenlere tehdit!

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“Derslere girmezseniz hakkınızda soruşturma başlatılacak”
Bekirpaşa Lisesi'nde Öğretmenlere tehdit!

Okul Müdüründen Öğretmenlere Baskı İddiası: “Derslere Girmezseniz Soruşturma Açılır”

Edinilen bilgilere göre, bir okul müdürünün öğretmenler üzerinde ciddi bir baskı kurduğu öne sürüldü. İddiaya göre müdür, öğretmenleri tek tek arayarak, derse girmemeleri halinde haklarında soruşturma başlatılacağı uyarısında bulundu.

Öğretmenlerin bu durum karşısında büyük rahatsızlık duyduğu belirtilirken, uygulamanın eğitim ortamında gerginliğe yol açtığı ifade ediliyor. Konuyla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmazken, eğitim camiasında yaşanan bu tür baskıların kabul edilemez olduğu vurgulanıyor.

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