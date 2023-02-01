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Belçika’da öğrencilere uyuşturucu satan öğretmen okuldan atıldı

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Belçika'da bir öğretmenin ders verdiği okulda öğrencilerine uyuşturucu temin ettiği belirlendi.
Belçika’da öğrencilere uyuşturucu satan öğretmen okuldan atıldı

Belçika’da Aalst kentindeki Dijital Sanat Akademisi yönetimi, İngilizce öğretmenliği yapan adı açıklanmayan kişinin öğrencilere uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

Okul yönetimi, tamamı 18 yaşından küçük öğrencilere uyuşturucu sağlayan öğretmenin sözleşmesini feshetti. 50 yaşındaki öğretmenin geçici olarak okulda öğretmenlik yaptığı ifade edildi.

Öğretmenin uyuşturucu maddeyi okul dışında ve ders saatlerinden sonra verdiği öğrenildi. Şu ana kadar kaç öğrenciye uyuşturucu madde temin edildiği ise araştırılıyor.

Okul yönetiminin olayı öğrenince polise haber verdiği, polis ve savcılığın soruşturma başlattığı bildirildi.

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