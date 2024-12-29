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Belçika’da tek kullanımlık elektronik sigara satışı 1 Ocak’tan itibaren yasak

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Belçika’da insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak’tan itibaren tek kullanımlık elektronik sigara satışı yasaklanacak.
Belçika’da tek kullanımlık elektronik sigara satışı 1 Ocak’tan itibaren yasak

Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, gazetecilere, ucuz elektronik sigaraların, gençleri sigaraya özendirmenin ve nikotin bağımlısı yapmanın kolay bir yolu olduğu için ‘sağlık tehdidi’ haline geldiğini belirtti.

Tek kullanımlık tasarlanan sigaraların içeriğindeki plastik ve pillerin de çevreye zarar verdiğine işaret eden Vandenbroucke, bunların tehlikeli atık kimyasallar yarattığını vurguladı.

Vandenbrouck şunları söyledi:

“Elektronik sigaralar genellikle nikotin içeriyor ve bu nikotin bağımlılığına yol açar. Nikotin sağlığınız için kötüdür, bunlar gerçekler.”

Belçika, 1 Ocak 2025’te ‘vape’ ismiyle de bilinen tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklamasının ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında bu adımı atan ilk ülke olacak.

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