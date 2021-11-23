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BELLİ OLDU! İşte üçüncü doz BioNTech aşısının sağladığı koruma oranı...

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ABD'li bilim insanları mRNA teknolojisi kullanılan corona virüsü aşılarının üçüncü dozu ile ilgili bir araştırma yapıldı. Araştırmada "hatırlatma dozu" olarak da bilinen üçüncü doz aşının etkisinin çok büyük olduğu kaydedildi.
BELLİ OLDU! İşte üçüncü doz BioNTech aşısının sağladığı koruma oranı...

ABD’nin Chicago kentinde bulunan Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi’nde görevli bilim insanları üçüncü doz corona virüsü aşısının etkisini mercek altına aldı.

Alexis Demonbreun’un yönettiği araştırmada Chicago’da yaşayan 33 tam aşılı ve sağlıklı bireyin kan değerleri ve verileri incelendi. Yaş ortalamasının 43 olduğu grupta ikinci doz aşıdan 9 ay sonra antikor seviyelerinin dikkat çekici bir şekilde düştüğü kaydedildi.

Fakat bilim insanları “hatırlatma dozu” olarak da bilinen üçüncü doz aşının çok daha güçlü ve uzun süren bir korumayı tetiklediğini tespit etti. Demonbreun, “Antikor seviyeleri o kadar güçlü ki üçüncü doz aşı potansiyel olarak iki doz aşının yarattığından daha uzun süre koruma yaratabilir” dedi.

50 KAT DAHA YÜKSEK

Üçüncü doz aşıdan sonra antikor seviyelerinin 25 kat arttığına dikkat çeken uzmanlar, “Bu seviye ikinci doz aşının yarattığı korumadan 5 kat daha fazla” dedi. Üçüncü doz aşının yarattığı antikorun ise hastalanıp iyileşenlerde görülen doğal yolla sağlanan antikordan 50 kat daha yüksek seviyelere ulaştığı belirtildi.

Araştırmanın henüz hakemli bir dergide yayınlanmadığının altını çizen ve araştırmayı Demonbreun ile yöneten bilim insanı Thomas McDade, “Bu sonuçlar üçüncü doz aşı olmayı düşünenler için dikkat çekici sonuçlar sağlıyor. mRNA aşılarının Covid-19 sebepli hastaneye yatış ya da ölüm seviyelerine yüksek seviyede koruma sağladığını biliyoruz. Fakat bağışıklık zamanla azalıyor ve özellikle Delta varyantının yayılmasıyla birlikte aşı olanlarda daha çok vaka görmeye başlıyoruz” ifadesini kullandı.

Bilim insanları antikor seviyelerinin zaman içerisinde gözleneceğini de aktardı.

 

Sözcü.

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