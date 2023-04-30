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Beşiktaş derbide Galatasaray’ı devirdi!

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Beşiktaş derbide Galatasaray’ı devirdi şampiyonluk yarışını alevlendirdi
Beşiktaş derbide Galatasaray’ı devirdi!

Dolmabahçe'deki dev derbide Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü maçta lider Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışını alevlendirdi. Son 2 haftada 5 puan kaybeden Cimbom ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3'e düştü. Beşiktaş ise üst üste aldığı derbi galibiyetleriyle zirve yarışına yeniden dahil oldu.

Ve dev derbide kazanan Beşiktaş oldu… Süper Lig’de şampiyonluk yarışının telafisiz maçlarından birinde lider Galatasaray öne geçtiği maçta Beşiktaş’a 3-1 kaybetti.

Zirve yarışında en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin kazandığı haftada 3 puan kaybeden Galatasaray ağır bir yara aldı. Fenerbahçe’den sonra Galatasaray’ı da deviren Beşiktaş şampiyonluk umutlarını son haftaya kadar sürdürmek için büyük moral kazandı.

3 PUANA DÜŞTÜ

Galatasaray’ın Dolmabahçe’deki yenilgisi Fenerbahçe’nin de iştahını kabarttı. Rakibi ile farkı 3 puana düşüren sarı lacivertliler ligin son düzlüğünde şampiyonluk için yeniden motivasyon kazandı.

BEŞİKTAŞ YİNE KAYBETMEDİ

Beşiktaş Vodafone Park’ta yine derbi kaybetmedi. 2016’da açılan statta Fenerbahçe ve Galatasaray’ı toplam 14 kez konuk eden Kartal 8. galibiyetini aldı.

Cimbom geçtiğimiz hafta Karagümrük karşısında da 3-3 berabere kalarak 2 haftada 5 puan kaybetti. Bu sonucun ardından Galatasaray 70 puanda kaldı, Fenerbahçe 67, Beşiktaş ise 65 puana yükseldi. İşte maçın golleri:

ICARDI PERDEYİ AÇTI

Galatasaray 20. dakikada yıldızı Mauro Icardi’nin golü ile maçta öne geçti. Hızlı gelişen atakta Milot Rashica’nın sağ kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mauro Icardi, ön direkte altıpas önünden gelişine yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok’un solundan ağlarla buluşturmayı başardı.

Mauro Icardi, Felipe Melo’dan (2011/12’de 3 maç) bu yana
Galatasaray formasıyla Beşiktaş’a bir Süper Lig sezonunda 2+ maçta gol atan ilk oyuncu oldu.

SAISS DENGE GETİRDİ

Beşiktaş’tan karşılık 35. dakikada geldi. Kartal beraberliği, Romain Saiss’in golü ile yakaladı. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Arthur Masuaku’nun ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Romain Saiss’in, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Fernando Muslera’nın sağından köşede ağlarla buluştu.

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