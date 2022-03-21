  • BIST 2.169,58
  • Altın 917.26
  • Dolar 14.8328
  • Euro 16.3658
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Beton Zemine Düşerek Ağır Yaralandı

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Beton Zemine Düşerek Ağır Yaralandı

20.03.2022 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, İskele’de Ağıllar bölgesinde, Doğan İNCE bir ağılın damında sac montajı yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu, üç metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır.

Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından omurgasında kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cinsel Tecavüzden Aranan Erkek Hemşire Tutuklandı12 Mart 2022 Cumartesi 11:33
  • İskele'de Bıçaklama11 Mart 2022 Cuma 22:32
  • Selvilitepe ile Alevkayası arasına kar yağdı11 Mart 2022 Cuma 12:19
  • İngiliz Hükümeti Ukraynalı Mültecilere Zorlu Vize Süreci Nedeniyle Eleştirilerin Odağında09 Mart 2022 Çarşamba 18:44
  • Son Dakika: İskele Long Beach’teki İnşaat Mahkemelik09 Mart 2022 Çarşamba 17:40
  • İskele Belediyesi: Kadın Personel Yarın İdari İzinli07 Mart 2022 Pazartesi 15:57
  • İskele Long Beach'te eylem!02 Mart 2022 Çarşamba 14:20
  • İskele'de kanunsuz avlama22 Şubat 2022 Salı 13:04
  • Devrimci Komünist Birlik: Geçişlerde karşılıklı rahatlatıcı önlemler alın22 Şubat 2022 Salı 11:39
  • İskele'de Alkollü İçki Satış Ruhsatı İçin Son Gün 28 Şubat21 Şubat 2022 Pazartesi 15:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti