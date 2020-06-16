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Beyonce, polis tarafından öldürülen Breonna Taylor için adalet çağrısında bulundu

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Beyonce, polis tarafından öldürülen Breonna Taylor için adalet çağrısında bulundu
Beyonce, polis tarafından öldürülen Breonna Taylor için adalet çağrısında bulundu

Amerikalı şarkıcı Beyonce, ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde mart ayında siyahi Breonna Taylor'ı evinde öldüren polislerin cezalandırılması çağrısında bulundu.

Amerikalı şarkıcı Beyonce, ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde mart ayında siyahi Breonna Taylor'ı evinde öldüren polislerin cezalandırılması çağrısı yaptı. Beyonce'un Kentucky Başsavcısı Daniel Cameron'a hitaben yazdığı ve internet sitesinde yayımlanan mektubunda, 3 polisin yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.

'Kayıtsız kalınmasına izin vermeyin'

Beyonce, Taylor'ın ölümünün üzerinden 3 ay geçtiğini vurgulayarak, bu zamana kadar olayla ilgili 'cevaptan çok soru çıktığını' ve üç memurun hala görevde olduğunu hatırlattı. Breonna Taylor'ın ailesi ve Beyonce de olaya karışan polislerin darp, yanlışlıkla ölüme sebebiyet verme, aşırı güç kullanma, ihmal ve ağır ihmal suçlamalarıyla yargılanmasını talep etti. Olaya ilişkin Beyonce, "Bu olayın da korkunç bir trajediden sonra yaşanan kayıtsızlık silsilelerinden biri olmasına izin vermeyin" dedi. 

Kentucky Başsavcılığı: Yorum yok

Mektubun ellerine ulaştığını ancak soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Kentucky Başsavcılığı, "Mektubun farkındayız. Mektup Bayan Breonna Taylor'ın ölümü ile ilgili devam eden soruşturmayla ilgili talepte bulunduğundan başka bir yorumumuz yok" ifadelerini kullandı. Taylor'ın ailesi, "Başkan Greg Fischer ve Başsavcı Daniel Cameron da dahil olmak üzere, soruşturma kisvesinin arkasına saklanmayıp doğru olanı yapmalarının zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Breonna Taylor, Louisville'deki evi polisler tarafından basıldığında yatağındaydı. Sekiz kurşunla vurularak öldürüldü. Polis bir uyuşturucu operasyonu kapsamında arama emri çıkarılan evin kapısını kırarak içeri girmişti. Evde herhangi bir uyuşturucu madde bulunmadı.

Mayıs ayında Breonna Taylor'ın ailesi polisleri darp, yanlışlıkla ölüme sebebiyet verme, aşırı güç kullanma, ihmal ve ağır ihmal ile suçlayarak dava başvurusunda bulundu. Başvuruda, polis memurlarının aslında Breonna Taylor ya da sevgilisini değil, o anda gözaltında bulunan, onlarla ilgisiz ve o apartmanda da oturmayan birini aradıkları kaydediliyor.

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