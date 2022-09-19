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Bican: Güzelyurt’un ‘Göz Göre Göre’ Yok Olmasına Seyirci Kalmayacağız!

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Bican: Güzelyurt’un ‘Göz Göre Göre’ Yok Olmasına Seyirci Kalmayacağız!
Bican: Güzelyurt’un ‘Göz Göre Göre’ Yok Olmasına Seyirci Kalmayacağız!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, Güzelyurt Açık Pazarı’nı ve Güzelyurt Çarşısı’nı ziyaret etti. Osman Bican’a CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve bazı milletvekilleri de eşlik etti. Osman Bican, Güzelyurt’un ‘göz göre göre’ yok olmasına seyirci kalmayacaklarının altını çizdi. Göreve gelmeleri durumunda, öncelikle gençlerin Güzelyurt’tan göç etmemesi için yoğun mesai harcayacaklarının altını çizen Osman Bican, yeni vizyon ve projelerle yola çıktıklarını vurguladı. Güzelyurt halkının sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini de paylaştı.

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BİCAN: GÜZELYURT HAK ETTİĞİ DEĞERİ BULSUN

Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, Güzelyurt’un yıllardır doğru politikalarla yönetilmediğine dikkat çekti. Gençlerin Güzelyurt’tan göç etmeye devam ettiğinin altını çizen Bican, söz konusu durumla ilgili hiçbir adım atılmadığını kaydetti. Göreve gelmeleri durumunda gençlerin sıkıntılarıyla ilgili yoğun mesai harcayacaklarını belirten Osman Bican, yeni vizyon ve projelerle yola çıktıklarını dile getirdi. Belediyeciliğin sadece ‘çöp toplamak’ olmadığına vurgu yapan Bican, Güzelyurt halkının bundan çok daha fazlasını hak ettiğini belirtti. Bican, Güzelyurt’un hak ettiği değeri bulması gerektiğini ifade etti.

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“GÜZELYURTLULAR; BEKLENTİLERİNİZİ YÜKSELTİN”

Güzelyurt’un değişime ve gelişime her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu belirten Osman Bican, Güzelyurt’taki milletvekili sayısının üçe düştüğünü de hatırlattı. Gençlerin Güzelyurt’ta kalması için yıllardır hiçbir proje geliştirilmediğine işaret eden Bican, bölgenin ‘göz göre göre erimesine’ seyirci kalmayacaklarının altını çizdi. Bican, “Güzelyurt’a yıllardır hak ettiği değer verilmiyor. Güzelyurt’u terk edilmiş bir bölge olmaktan kurtaracağız. Yeni plan ve projelerle tüm bunları yapmaya hazırız. Güzelyurtlular; beklentilerinizi yükseltin, CTP’nin yerel yönetimlerdeki başarısı, buraya da yansıyacak” diye konuştu.

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