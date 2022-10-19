Bican'dan Özçınar'a eleştiri.. Köylerimizi yok saymak kabul edilemez!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi Akçay Ocak Kongresi geçtiğimiz günlerde
gerçekleştirildi. Açılış, genel görüşme, ocak yönetiminin seçilmesi, dilek ve temenniler
gündemiyle toplanan kongrede görev dağılımı da yapıldı. CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar
Gulamkadir, ilçe yöneticileri ve CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican da
kongrede hazır bulunarak konuşma gerçekleştirdi. CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı
Osman Bican yaptığı konuşmada, Güzelyurt’a bağlı köyleri yok saymanın kabul edilemez
olduğunun altını çizdi.
CTP Akçay Ocak Örgütü yönetimi şu isimlerden oluştu:
Ocak Başkanı: Hasan Çuvalcıoğlu
Sekreter: Özel Özbarışçı
Veznedar: Ahmet Baflı
Faal Üye: İsmail Karabenli
Faal Üye: Selim Özkızan
Faal Üye: Ümit Seheroğlu
Faal Üye: Hüseyin Özkızan
Faal Üye: Ramazan Sönmez
Faal Üye: Sertaç Yorgancı
Faal Üye: İbrahim Özbek
Kadın Örgütü Temsilcisi: Zalihe Karabenli
BİCAN: KÖYLERDEKİ YATIRIMLAR HEMEN BAŞLAMALI
Kongrede konuşma gerçekleştiren CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican,
yıllardır Akçay ve diğer köylere yatırım yapılmadığını vurguladı. Bican, Akçay Ocak Örgütünde
bugüne kadar görev alan herkese teşekkür etti, yeni yönetime de başarılar diledi. Akçay'da
kaldırım sorununun da yıllardır çözülmediğine vurgu yapan Bican, ayrıca köyde asfalt
sorununun olduğunu ve köy yollarının düzenlenmesi gerektiğini kaydetti. Köyün içerisindeki
birçok yolun, yağmur yağdığında kullanılamadığını vurgulayan Bican, ivedilikle yağmur drenaj
hattı oluşturulması gerektiğini ifade etti. Bican ayrıca, köy halkının bahçelere ulaşmakta
zorluk yaşadığını vurguladı ve bu konuda da adım atılması gerektiğini kaydetti. Köydeki
ağıllar sorununa da hayvancılar ve bölge halkıyla birlikte bir çözüm getirilmesi gerektiğine
dikkat çeken Bican, muhtarlarla istişare halinde, muhtarlara önem vererek köylerdeki
yatırımların hemen başlaması gerektiğinin altını çizdi.
GULAMKADİR: KÖYLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM, İNSANLARIMIZI YOK SAYMAYALIM
Kongre sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir,
Akçay'da bugüne kadar görev alan kişilere teşekkür etti ve yeni seçilen yönetimi kutladı.
Bölgeyi yeniden kalkındırmak için yeni vizyon ve projelerle göreve talip olduklarını dile
getiren Gulamkadir, “Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Akçay'ın
sorunlarının yıllardır devam ettiğini vurgulayan Gulamkadir, köy halkının ve muhtarların
sorunlarının defalarca dile getirilmesine rağmen çözüm bulunamadığını anımsattı.
Gulamkadir, bu bağlamda göreve talip olan Osman Bican ve ekibine güven duyduğunu
ekledi.
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