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Biden Çiftinin Köpeği Champ, 13 Yaşında Hayatını Kaybetti; "Tatlı Oğlumuzu Özleyeceğiz"

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ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden'ın 13 yaşındaki köpeği Champ hayatını kaybetti. 
Biden Çiftinin Köpeği Champ, 13 Yaşında Hayatını Kaybetti; "Tatlı Oğlumuzu Özleyeceğiz"

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden'ın 13 yaşındaki köpeği Champ hayatını kaybetti. 

Başkan Biden Twitter'da "Ailemiz bugün sevgili arkadaşımız Champ'i kaybetti. Onu özleyeceğim" dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamada "En neşeli anlarımızda ve en acı günlerimizde, dile getirmediğimiz her duyguya ve hislerimize duyarlı olarak yanımızdaydı. Tatlı, uslu oğlumuzu seviyoruz ve onu daima özleyeceğiz" denildi.

Champ, Major ile birlikte Beyaz Saray'da yaşayan iki Alman kurdu köpekten biriydi. 

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