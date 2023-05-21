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Biden: Zelenskiy’den güvence aldım

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ABD Başkanı Joe Biden, Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy'den F-16 savaş uçaklarının Rus topraklarına girmek için kullanılmayacağına dair kesin güvence aldıklarını söyledi.
Biden: Zelenskiy’den güvence aldım

Biden, Hiroşima’da yapılan ve bugün sona eren G7 Liderler Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD’nin Ukrayna’ya F-16 verme planına ilişkin konuşan Biden, Ukrayna’nın bu uçaklara şu anda ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bir gazetecinin, Ukrayna’nın bu savaş uçaklarını Rusya’ya saldırmak için kullanıp kullanmayacağına dair sorusu üzerine Biden, “Zelenskiy’den F-16’ları Rus topraklarına girmek için kullanmayacaklarına dair kesin güvence aldım. Ancak Ukrayna topraklarında Rusların olduğu yerlerde kullanabilirler” dedi.

“İLETİŞİM KANALLARI AÇIK TUTULMALI”

Öte yandan Çin ile ilişkilerini de değerlendiren Biden, bu ülke ile iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini söyledi.

Biden, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile daha önce ilişkilerde ilerleme kaydedildiğini belirterek “Daha sonra ‘aptal’ balon olayı oldu ve bu kanallar kapandı. Yakın zamanda buzların eridiğini göreceğinize inanıyorum.” dedi.

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