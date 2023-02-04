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Biden’dan Çin açıklaması: İcabına bakacağız

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ABD Başkanı Joe Biden, ABD hava sahasındaki Çin "casus balonu"na ilişkin, "İcabına bakacağız." dedi.
Biden’dan Çin açıklaması: İcabına bakacağız

Hafta sonunu geçireceği New York eyaletine bağlı Syracuse kentine giden Biden, uçaktan indikten sonra bir gazetecinin ABD semalarındaki Çin balonuna ilişkin sorusunu yanıtladı.

Konuya ilişkin ilk yorumunu yapan Biden, “(Casus balonun) İcabına bakacağız.” ifadesini kullandı.

ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ SON GERGİNLİK: “CASUS BALON”

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2 Şubat’ta Çin'e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.

Çinli yetkililer balonun Çin’e ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini belirtmişti.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri ise “Çin’in açıklamasının farkındayız ancak bunun bir gözetleme balonu olduğunu biliyoruz.” ifadesini kullanmıştı.

Balon krizi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 5-6 Şubat’ta Pekin’e yapacağı ziyareti erteleyeceğini açıklamıştı. 

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