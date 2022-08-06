Bilim insanı “yıldız” diye sucuk fotoğrafı paylaştı, ortalık karıştı

Fransız bir bilim insanı, Twitter'da yayınlanan uzak bir yıldızın sözde fotoğrafının aslında bir dilim chorizo ​​(baharatlı bir domuz sucuğu) olduğunu açıkladı.

Fransa Atom Enerjisi ve Alternatif Enerjiler Komisyonu Araştırma Direktörü 64 yaşındaki Étienne Klein, şakasını sosyal medya kullanıcılarını sahte haberlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmak için tasarladığını söyledi.

Times’ta yer alan habere göre, pazar günü Klein, güneşe en yakın yıldız olarak bilinen Proxima Centauri olduğunu söylediği şeyin 10 milyar dolarlık James Webb teleskopu tarafından çekildiğini iddia eden bir fotoğrafını yayınladı.

“Ayrıntı düzeyi” ile övünen ve “Gün geçtikçe yeni bir dünya kendini gösteriyor” diyen bilim insanının gönderisi çok kez retweetlendi, binlerce kullanıcı tarafından yorumlandı ve çoğu kişi böylesine güçlü bir bilim insanının gerçeği söylemekten başka bir şey yapmayacağını varsaydı.

“YALAN HABERLER DAHA BAŞARILI”

Ancak bazıları, Dünya’dan 4.25 ışık yılı uzaklıkta olduğu varsayılan yıldız ile İspanya’nın ulusal sucuğu chorizo arasında garip bir benzerlik tespit etti. Birkaç gün sonra Klein, “Otorite figürlerinin tüm iddialarına güvenmemeyi öğrenelim” diye açıklama yaptı.

“Çağdaş kozmolojiye göre, İspanyol soğuk etleri kategorisinde Dünya’dan başka hiçbir yerde yoktur. Özgün olmayan şakamın şok edemediği kişilere mazeretlerimi sunuyorum” diye ekledi.

Fransız medya kuruluşlarına verdiği röportajda Klein, “Sosyal medyada yer alan bilimsel bir otorite figürü olarak olduğum düşünülürse, ilk kez bir şaka yayınlıyorum. İyi haber şu ki, bazı insanlar hileyi anladı.”

“Bu yaşadığımız, sosyal medyadaki yalan haberlerin her zaman gerçek bilgilerden daha başarılı olduğu gerçeğini de ortaya koyuyor” dedi.