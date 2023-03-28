Bilim insanları 8 bin yıllık bizonu klonlamak istiyor

Bilim insanları 8 bin ila 9 bin yıl önce yaşadığına inanılan ve yünü, derisi, kemikleri, kasları, yağı, boynuzları ve hatta beyni son derece iyi korunmuş olan bizonun klonlanabileceğine inanıyor.

Rusya’nın Yakutsk kentindeki Kuzey-Doğu Federal Üniversitesi’ndeki (NEFU) araştırmacılar, kısa bir süre önce bir bizon üzerinde otopsilerini tamamladılar.

Bilim insanları; bizonun yavru olduğunu, cinsiyetinin bilinmediğini ve öldüğünde muhtemelen sadece bir veya iki yaşında olduğunu belirttiler. Donmuş örnek, geçen yıl Verkhoyansk bölgesinde keşfedildi. Daha sonra Mamut Müzesi’ne ücretsiz olarak bağışlandı.

NEFU Profesörü ve BAE Biyoteknoloji Araştırma Vakfı Direktörü Hwang Woo Sok, bizonun bir gün klonlanabileceğini de öne sürdü. Ancak bilim insanının daha önce Güney Kore’deki Seul Ulusal Üniversitesi’nden embriyonik insan kök hücreleri üzerinde çalışırken araştırma sonuçlarını tehlikeye atmak ve biyoetik kuralları çiğnemekten kovulduğu kaydedildi.

Bizonun şu an için yeniden hayat gelmesi pek olası görünmese de bulunan dokular sayesinde hayvanın yaşam alanı, ekolojik koşulları ve daha fazlası hakkında önemli bilgilerin gün ışığına çıkmasına olanak sağlayabileceği belirtiliyor.