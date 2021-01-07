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Bilim İnsanları Açıkladı: Bir Gün Artık 24 Saat Değil!

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Bilim insanları, Dünya'nın kendi ekseninde son 50 yıldır hiç olmadığı kadar hızlı döndüğünü açıkladı. Artık bir günün 24 saatten daha kısa sürdüğü belirtildi.
Bilim İnsanları Açıkladı: Bir Gün Artık 24 Saat Değil!

Bilim insanları, gezegenimiz Dünya'nın kendi ekseninde daha hızlı döndüğünü belirledi. 
  
Söz konusu çalışmaya göre, Dünya son 50 yıldır hiç olmadığı kadar hızlı dönüyor ve bu yüzden bir günün artık 24 saatten daha kısa bir sürede tamamlanıyor. 
  
LiveScience’ta yer alan habere göre, 19 Temmuz 2020 tarihinde bir günün 24 saatten 1,4602 milisaniye daha kısa sürdüğü ortaya çıkarıldı. 
  
Aynı habere göre, bu 1960’lı yılların sonlarından itibaren kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana saptanan en kısa gün olarak kayıtlara geçti. 
  
Bu keşif sonrası ortaya çıkan artık bir günün 24 saatten yaklaşık olarak 0,5 saniye daha kısa sürmesi nedeniyle saniyelerin değişip değişmeyeceği konusunda tartışmalara yol açtı. 

Bu çok ufak bir fark olarak görülse de özellikle uydular ve iletişim ekipmanları Ay, Güneş ve diğer yıldızların konumlarına bakılarak belirleniyor ve Güneş zamanı ile hizalanan gerçek zamana dayanıyor.  

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