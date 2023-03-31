  • BIST 4.812,93
  • Altın 1213.935
  • Dolar 19.1595
  • Euro 20.7705
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

Bilim insanları, beyindeki iç pusulanın nasıl çalıştığını tespit etti

»
Bilim insanları, fareler üzerinde yaptıkları araştırmada beynin çevresel değişiklikleri nasıl algıladığını ve "iç pusulasının" nasıl çalıştığını ortaya koydu.
Bilim insanları, beyindeki iç pusulanın nasıl çalıştığını tespit etti

McGill Üniversitesi’nden bilim insanları, beyindeki sinirsel pusula ya da iç pusula olarak bilinen ve yön duygusunun temelini oluşturan merkezin nasıl çalıştığını anlamak için araştırma yaptı.

Bilim insanları, en son görüntüleme teknikleriyle beyindeki sinirsel değişiklikleri izleyerek yön merkeziyle ilgili yeni bilgiler elde etti.

Araştırmanın, demans (bunama) gibi dejeneratif hastalıklarda hastaların yönünü şaşırmasına ve kaybolmasına neden olan süreçlerde ve çevresel değişikliklerde beynin yön duygusunu nasıl kullandığına da ışık tuttuğu belirtildi.

Araştırmacılar, görsel bilginin beynin iç pusulasını nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için kafalarını karıştıracak özeliklere sahip sanal ortama yerleştirdikleri farelerin beyinlerindeki sinirsel aktiviteyi izledi. Sinirsel kayıt teknolojisindeki son gelişmeleri kullanan ekip, beynin iç pusulasının aktivitelerini benzeri görülmemiş doğrulukla tespit etmeyi başardı.

BEYNİN SIFIRLAMA DÜĞMESİ

Farelerin beynindeki yön bulma sisteminin nasıl çalıştığına dair daha net bilgi elde eden araştırmacılar, beyindeki yön bulma hücrelerinin değişen çevrede kendini yeniden yönlendirme yeteneğini nasıl desteklediğini de keşfetti.

Araştırmacılar, yönleri kaybettirildikten sonra beyinlerinin iç pusulasında farelerin yönlerini yeniden bulmasını sağlayan “çevre edinci” adı verilen bir olgunun olduğunu tespit etti.
Harvard Üniversitesi’nden araştırmacı Zaki Ajabi, “Sanki kafa karıştırıcı durumlarda beynin iç pusulasının hızlı bir şekilde yeniden yönünü bulmasını sağlayan bir ‘sıfırlama düğmesi’ varmış gibiydi” dedi.

Ajabi, “Bu bulgular, sanal gerçeklik sistemlerinin yön bulma duygumuzu nasıl kolayca kontrol altına alabileceğini açıklayabilir” ifadesini kullandı.

ALZHEIMER İÇİN ÖNEMLİ

Araştırmanın yazarları, çalışmada kullanılan farelere doğal olmayan görüntüler gösterilmesine rağmen sanal gerçeklik teknolojisinin hızla benimsendiğini göz önüne alarak bu senaryoların insanlara da uygulanabilir olduğunu ileri sürdü.

Austin’deki Texas Üniversitesi’nden araştırmanın ortak yazarı Xue-Xin Wei, “Araştırma, deneysel ve sayısal yaklaşımların davranışı yönlendiren beyin aktivitelerini nasıl daha iyi anlayabileceğimizi gösteriyor” açıklamasını yaptı.

McGill Üniversitesi Psikiyatri Bölümü Öğretim Üyesi Mark Brandon da “Bulgular Alzheimer hastalığı için de önemli bilgiler barındırıyor çünkü Alzheimer’ın ilk belirtilerinden biri, insanların tanıdık ortamlarda bile yönlerini şaşırmaları ve kaybolmalarıdır” görüşünü paylaştı.
Araştırmanın detayları Nature dergisinde yayımlandı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim insanları 8 bin yıllık bizonu klonlamak istiyor28 Mart 2023 Salı 23:13
  • Elon Musk, Twitter’daki son değişiklikleri açıkladı28 Mart 2023 Salı 20:12
  • Yasaklı yüz tanıma teknolojisi ABD polisinin hizmetinde28 Mart 2023 Salı 14:55
  • İsveç ordusu TikTok kullanımını yasakladı28 Mart 2023 Salı 14:19
  • Gidişi olay olmuştu… Aylar sonra ortaya çıktı28 Mart 2023 Salı 12:27
  • Elon Musk küplere bindi: Twitter’ın kaynak kodu sızdı27 Mart 2023 Pazartesi 16:04
  • Intel’in kurucu ortağı Gordon Moore hayatını kaybetti27 Mart 2023 Pazartesi 11:20
  • Trump tutuklandı, Putin hapse girdi... İnternette yayılan sahte yapay zeka görüntüleri26 Mart 2023 Pazar 17:50
  • 3D yazıcıyla cheescake üretildi26 Mart 2023 Pazar 17:31
  • WhatsApp "Belki" özelliği nedir, ne işe yarar? O zahmetten kurtarıyor...26 Mart 2023 Pazar 17:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti