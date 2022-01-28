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SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

Bilim İnsanları Omicron Varyantının Geçmeyen Semptomunu Açıkladı

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Corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantı hızla yayılmaya devam ederken, bilim insanları ve uzmanlar, bu yeni türün en uzun süre bedende etkisini gösteren belirtinin hangisi olduğunu duyurdu.
Bilim İnsanları Omicron Varyantının Geçmeyen Semptomunu Açıkladı

Wuhan’da tespit edildikten sonra mutasyona uğrayarak milyonlarca insana bulaşan corona virüsünün Omicron varyantı ile ilgili dikkat çekici bir açıklama İngiliz medyasından geldi…

İngiliz medyası, araştırmacıların Omicron varyantının en sık rastlanan belirtilerinden birinin uzun haftalar boyunca geçmediğini aktardı. Bilim insanları ve uzmanların görüşlerine yer veren Daily Star ve Express gazeteleri, corona virüsünü atlatmayı başaranların uzun haftalar ve hatta aylar boyunca sırt ağrısı çektiğini yazdı.

OMICRON GEÇTİ, SIRT AĞRISI GEÇMEDİ

Omicron varyantının semptomlarının önceki virüslerden farklı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre Birleşik Krallık’ta 1.3 milyon kişinin uzun Covid-19’la mücadele ettiğini duyurdu.

Omicron varyantının uzun vadeli etkilerinin henüz anlaşılmaya başlandığını belirten uzmanlar sırt ağrısının en yaygın semptomlardan biri olduğunu söylerken, “Son dönemde Omicron’dan iyileşenlerin geçmeyen sırt ağrısı şikayetinde bulunduğu görüyoruz” açıklamasını yaptı.

Daily Star’a konuşan Dr. Ann Mary, “Sırt ağrısı virüs kaynaklı hastalıklarda yaygın olur. Fakat Omicron varyantına yakalanan hastalarda sırt ağrısı daha çok görülüyor, koku ve tat kaybı ise daha az görülüyor” dedi.

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