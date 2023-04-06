  • BIST 4.912,81
  • Altın 1243.262
  • Dolar 19.2396
  • Euro 21.0532
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisinin nedeni belli oldu

Bilim insanları uyku konusunda uyardı… Çok fazla uyumak da zararlı

» »
Bilim insanları sık sık uyku süresi konusunda uyarılarda bulunuyordu, az uyumanın sağlığa olumsuz etkileri üzerinde durulurken şimdi de gereğinden fazla uyumanın taşıdığı risklere dikkat çekiliyor.
Bilim insanları uyku konusunda uyardı… Çok fazla uyumak da zararlı

Şimdiye kadar hep kaliteli ve yeterli sürede uyumanın sağlığa etkileri üzerinde duruluyordu. Ancak yapılan bir araştırmaya göre çok fazla uyumak da sağlığı olumsuz etkiliyor.

İrlanda Galway Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, yarısı felç geçirmiş 5 bin kişiden alınan verileri analiz etti. Gecede dokuz saatten fazla uyuyan katılımcıların, yedi saat uyuyanlara kıyasla felç geçirme riskinin iki katına çıktığı belirlendi. Ayrıca, gecede beş saatten az uyuyan kişilerin felç geçirme olasılığının da üç kat daha fazla olduğu görüldü.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), herkesin her gece en az yedi saat uyuması gerektiğini söylüyor. Ancak veriler, Amerikalıların üçte birinin bu süre konusunda pek de uyumlu olmadığını gösteriyor. Yaklaşık 20 kişiden biri dokuz saatten fazla uyuyor.

DEPRESYON, OBEZİTE, KALP HASTALIĞI…

Araştırmayı yöneten uyku bilimcisi Dr Christine McCarthy, “Sonuçlarımız, uyku sorunlarının inmeyi önlemede odak nokta olması gerektiğini gösteriyor. Bu sonuçlarla, doktorlar uyku sorunu yaşayan kişilere daha çok dikkat edebilirler” dedi.

Çok fazla uykunun felç riskini neden artırdığı bilinmese de bilim insanları başka sağlık sorunlarının bir göstergesi olabileceğini öne sürdüler. Hareketsiz yaşam tarzı, anemi, depresyon ve obezite gibi sorunlar inme riskini artıran sorunlar arasında. Çok uzun süre uyumak da kalp hastalığı, diyabet ve obezite dahil olmak üzere birçok sağlık sorunuyla ilişkilendiriliyor.

Bunların yanında çok az uyumak da obezite ve tip 2 diyabet riski nedeniyle felç geçirme riskini artırıyor.

HORLAYANLAR DİKKAT…

Yayınlanan son çalışmada da 32 ülkeden 5 bin kişinin verileri incelendi. Katılımcılar ortalama olarak yaklaşık 62 yaşındaydı ve üçte ikisi erkekti. Hepsinden kaç saat uyudukları, uykunun kalitesi, şekerleme yapıp yapmadıkları ve uyurken horlayıp horlamadıkları veya nefes alma sorunları yaşayıp yaşamadıkları dahil olmak üzere uykuları hakkında bir anket doldurmaları istendi.

Sonuçlar inme grubundaki 151 kişinin dokuz saatten fazla uyuduğunu gösterdi. Veriler ayrıca felçli grupta 162 kişinin beş saatten az uyuduğunu, felçli olmayan grupta ise bu sayının 43’e düştüğünü gösterdi.

Bilim insanları ayrıca, uyku apnesinin bir işareti olan uyurken horlayan insanların, felç geçirme ihtimalinin, horlamayanlara göre üç kat daha fazla olduğunu buldular. Verilere göre, horlayan kişilerin felç geçirme olasılığı yüzde 91 daha fazla.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tuvalette görülen bu belirtiye dikkat! Kanser hastalarının yüzde 85'inde görülen yaygın belirti04 Nisan 2023 Salı 23:50
  • Mikrobiyoloji uzmanından yumurta uyarısı04 Nisan 2023 Salı 21:22
  • DSÖ: Her 6 yetişkinden 1'i kısırlık sorunuyla karşı karşıya04 Nisan 2023 Salı 18:37
  • Ramazanda su ve sıvı dengesi ihmal edilmemeli04 Nisan 2023 Salı 16:38
  • Akciğer kanserinden korunmak için ilk önce ne yapılmalı?04 Nisan 2023 Salı 11:47
  • Anne ve babalar, çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat!03 Nisan 2023 Pazartesi 20:23
  • BioNTech, Çinli biyoteknoloji şirketi DualityBio ile iş birliği yapacak03 Nisan 2023 Pazartesi 18:09
  • İzlem Gürçağ Altuğra: 6 bin 661 kişiye kanser taraması yapıldı, 89 kişinin taraması pozitif çıktı03 Nisan 2023 Pazartesi 12:28
  • KTTB: Sağlıkta iş birliği anlaşması uygulamaya girmeden revize edilmelidir03 Nisan 2023 Pazartesi 11:12
  • Sanal gerçeklik başlıklarıyla düşükler tahmin edilebilecek02 Nisan 2023 Pazar 16:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti