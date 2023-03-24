Bilim insanlarından et yiyen bakteri uyarısı

Birleşik Krallık’taki East Anglia Üniversitesi’nden araştırmacılara göre, 2040’larda, iklim değişikliği sebebiyle ısınan okyanusların bir sonucu olarak, et yiyen bakteriler tam iki katına çıkabilir.

Uzmanlar, iklim değişikliğinin bakterinin her zamankinden daha kuzeydeki sularda hayatta kalmasına izin verirken, yükselen deniz seviyelerinin organizmayı daha iç kısımlara itebileceğini söylüyorlar.

Toksik bakteriler, kıyı boyunca ılık, tuzlu ve sığ suda gelişir ve sıcaklıktaki en küçük değişimlere tepki verir.

İnsanlarda enfeksiyonlar nadirdir ancak yaz aylarında zirve yapar. İnsanlar, deniz suyuyla temas eden açık kesikler veya diğer cilt lezyonları yoluyla enfeksiyonlara yakalanır.

SEMPTOMLAR ÇOK HIZLI İLERLİYOR

Enfeksiyonlar insanlarda hızla yayılır ve insan etine ciddi şekilde zarar verebilir. Başka bir kişi tarafından bulaşmaz. Semptomlar, genellikle mide krampları, mide bulantısı, kusma, ateş, ishal, titreme, cilt lezyonları ve kan basıncında ölümcül bir düşüş içerir.

Enfeksiyona yakalanan yaklaşık beş kişiden biri, bazen hastalandıktan sonraki bir veya iki gün içinde ölüyor. Diğerleri ise yoğun bakımla veya uzuvların amputasyonuyla hayatlarına devam ediyor.

Herkes enfeksiyona yakalanabilir ancak bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler için durum çok daha kötü olabilir.

YILDA 80 BİN HASTALIK

Scientific Reports dergisinde yayınlanan çalışma, 1988 ile 2018 arasındaki et yiyen bakteri enfeksiyonlarını izlemek için CDC verilerini kullandı.

CDC’ye göre, et yiyen bakteri yılda 80.000 hastalığa neden oluyor. Bilim insanları, Doğu ABD’de 1988 ile 2018 arasında yara enfeksiyonlarının sekiz kat artarak yılda 10’dan 80 vakaya çıktığını ve bakterilerin yılda 48 km kuzeye doğru kaydığını buldular.

Araştırmacılar ayrıca, bakterinin ekonomik yükünün yılda 28 milyon dolardan fazla bir değere tekabül ettiğini belirttiler.