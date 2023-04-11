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Bilimsel araştırma: Bağırsak sağlığının sırrı brokolide

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Yeni bir çalışma, brokolinin bağırsak sağlığını koruyabilen ve aynı zamanda hastalıkları önleyebilen bir "süper yiyecek" olduğunu ortaya çıkardı.
Bilimsel araştırma: Bağırsak sağlığının sırrı brokolide

ABD’deki Penn State Üniversitesi’nden bilim insanlarının fareler üzerinde yaptıkları testlere göre, brokoli içindeki moleküllerin, ince bağırsaklarının iç yüzeyini korumaya yardımcı olan bir reseptöre bağlandığını buldular.

New York Post’un haberine göre, araştırmacılar, söz konusu bağlanma gerçekleştiğinde, “bağırsak hücrelerinin işlevlerini etkileyen çeşitli faaliyetleri başlattığını” belirlediler.

Sonuçları Laboratuar Araştırması dergisinde yayınlanan çalışmada, bir grup fare, insanlar için yaklaşık üç buçuk fincan sebzeye eşdeğer olan %15 brokoli içeren bir diyetle beslendi. Bir kontrol grubu faresi de brokoli içermeyen “tipik laboratuvar diyeti” ile beslendi.

Sonuçlara göre, brokoli ile beslenmeyen farelerin bağırsak bariyer fonksiyonu değişti ve bağırsak sağlıkları çeşitli şekillerde tehlikeye girdi.

Bilim insanları, araştırmaları sonucunda, brokoli, lahana ve Brüksel lahanası gibi turpgillerin, sağlıklı beslenmenin bir parçası olması gerektiğine dair güçlü kanıtlar elde ettiklerini vurguladılar. 

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